В ОПУ отреагировали на скандал насчет закупок Минобороны: если есть завышения, ответственные должны понести очень суровое наказание

В Офисе президента Украины отреагировали на скандал с закупкой Министерством обороны продуктов для армии по завышенным ценам. Там отметили, что информацию насчет этого проверят.

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В случае, если она подтвердится, ответственным за это лицам грозит серьезное наказание. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Мы сегодня общаемся на разных уровнях на эту тему. Сегодня пройдем определенные этапы до аудита, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом", – подчеркнул он.

Подоляк отметил, что все должно происходить четко по процедуре. Если аудит покажет, что информация о завышении соответствует действительности, нужно будет найти людей, которые подписывали соответствующие контракты.

"Если это соответствует действительности – найти людей, которые подписывали на 13 млрд контракты, четко установить это и провести расследование. И затем с этими людьми конкретно разобраться", – добавили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем вдвое или даже втрое больше рыночных.

– В связи с этим руководство Министерства обороны Украины вызвали в Верховную Раду, чтобы оно отчиталось перед членами парламентского Комитета ВРУ по поводу цен, по которым покупают продукты для украинской армии.

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