В ОП планируют отозвать посла Украины в Болгарии Илащук, – журналист

В Офисе президента Украины планируют отозвать посла в Болгарии Олесю Илащук, после назначения которой на этот пост разгорелся скандал. Теперь там ищут кандидата, который заменит дипломата.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, руководитель проекта "Главком", глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"Осталось теперь ждать, сколько времени займет этот "поиск", – добавил он.

Ранее украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Олесю Илащук с должности посла Украины в Болгарии. Была создана петиция, которая собрала уже почти тысячу подписей.

"Украинско-болгарские отношения крайне важны. Болгария это государство-член НАТО и ЕС, в которые Украина стремится вступить. Болгария недавно согласилась предоставить Украине оружие и сейчас есть шанс развить сотрудничество в оборонной сфере. Считаем, что в такой ответственный момент, во время полномасштабной войны, послом Украины в Болгарии должен быть более профессиональный и опытный человек", – сказано в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии Олесю Илащук. Соответствующий указ был подписан 23 декабря.

– СМИ писали о том, что гештальт-терапевт не имеет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. Ранее она позиционировала себя как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

– В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с назначением Илащук. Там отметили, что она имеет необходимое для этого образование.

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