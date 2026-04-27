В НАТО назвали Россию "угрозой номер один" и высказались по странам Балтии

Страна-террористка Россия является "угрозой номер один" для Североатлантического альянса. Это связано с тем, что Москва планирует восстановить контроль над землями, которые она имела до распада Советского Союза.

Такое мнение в интервью медиа высказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, в зоне риска находятся страны Балтии и не только.

Альянс предупреждает о росте угроз со стороны России и гибридных сил

"Безусловно, Россия – номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений", – убежден Драгоне.

Он отметил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза со стороны террористических группировок, которые сейчас находятся в состоянии ожидания, однако их активность может возрасти и добавил, что гибридные и другие нетрадиционные угрозы уже являются реальностью для Европы.

Глава Военного комитета НАТО предположил, что Россия может стремиться восстановить контроль над территориями, которые находились под ее влиянием до распада СССР, намекнув, что потенциальные цели могут быть шире одного региона. В ответ на уточнение относительно стран Балтии он отметил, что речь идет не только о них.

Журналисты напомнили, что официальные представители Латвии, Литвы и Эстонии ранее заявляли об отсутствии непосредственной угрозы "здесь и сейчас". В ответ Драгоне заявил, что именно эти страны лучше всего понимают ситуацию на местах, поэтому их оценкам выражено доверие.

"Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они", – высказался адмирал.

В то же время НАТО, по его словам, присутствует в Арктике, на Востоке и ведет наблюдение за ситуацией на Юге.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО не через несколько лет, а значительно раньше: до войны с РФ могут оставаться не годы, а месяцы. По его словам, особую актуальность сейчас приобрел вопрос способности Альянса отреагировать на попытку РФ начать агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации разведки Нидерландов, РФ готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО. Поэтому, вероятно, Россия уже через год после завершения войны против Украины будет готова к потенциальному столкновению с НАТО.

