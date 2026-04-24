'Это действительно серьезно': Туск заявил, что Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев

Россия может напасть на одну из стран НАТО не через несколько лет, а значительно раньше. До войны с РФ могут оставаться не годы, а месяцы.

Такое мнение в интервью Financial Times высказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он считает, что особую актуальность сейчас приобрел вопрос способности Альянса отреагировать на попытку РФ начать агрессию.

Россия может напасть на страну НАТО быстрее, чем считалось до сих пор

Туск считает, что российская военная угроза может быть больше, чем считалось. До войны между РФ и НАТО могут оставаться не годы, а месяцы.

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", - сказал Туск.

Сейчас ключевым является вопрос способности Альянса "политически и логистически реагировать, например, против России, если она попытается напасть".

Глава польского правительства уточнил: речь идет не о скептицизме относительно того, что статья 5 о коллективной самообороне сработает, а о надежде, что "гарантии на бумаге превратятся во что-то очень практичное".

"Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы. Я не хочу быть таким пессимистом... но сегодня нам нужен еще и практический контекст", – добавил он.

По мнению Туска, проблема заключается в том, как связи между США и партнерами по Альянсу проявятся при возникновении реальной угрозы.

Премьер Польши вспомнил инцидент прошлого года, когда около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство.

"У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне осуществили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши", – сказал он.

Тогда, по словам Туска, некоторые союзники предпочли "делать вид, что ничего не произошло".

Глава польского правительства подчеркнул: чтобы Европа могла отразить возможный удар, ей нужны реальные оборонительные мощности и мобильность вооруженных сил между странами.

И война в Украине, по убеждению Туска, вызвала начало определенного "прозрения" в Европе: там все больше осознают необходимость совместных действий в сфере безопасности и обороны.

"Я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то... Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной", – подчеркнул польский премьер.

Как писал OBOZ.UA, ранее разведка Нидерландов оценила, когда Россия может напасть на страны НАТО. Там убеждены, что пока страна-агрессор Россия продолжает активную фазу войны в Украине, полномасштабный конфликт россиян с оборонительным альянсом НАТО маловероятен. В то же время Москва уже готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО.

