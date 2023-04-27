В Молдове заявили, что присоединятся к созданию спецтрибунала для РФ

Еще одно государство согласилось присоединиться к группе по созданию специального трибунала для страны-агрессора России за преступления против Украины и украинского народа. Молдова стала уже 35 государством-участником группы.

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Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 27 апреля, на своем аккаунте в Twitter. Глава ведомства провел переговоры с молдавским коллегой Нику Попеску.

"Он (Попеску. – Ред.) проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию спецтрибунала для преступления агрессии против Украины. Уже 35 стран", – написал Кулеба.

Чиновник добавил, что также обсудил с министром иностранных дел Молдовы шаги, необходимые для открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в 2023 году.

15 апреля Кулеба сообщил, что 34-й страной в группе, работающей над созданием специального трибунала по военным преступлениям РФ против Украины, стала Коста-Рика. Это государство в Центральной Америке, которое на востоке омывается Карибским морем, на западе – Тихим океаном.

Ранее стало известно, что Австрия также будет работать над созданием спецтрибунала для РФ. Европейское государство стало 33-м в группе.

Известно, что на саммите G7 в японской префектуре Хиросима в мае 2023 года лидеры Евросоюза планируют обсудить с партнерами по "Группе семи" создание специального трибунала по преступлениям РФ против народа Украины. ЕС стремится привлечь к ответственности лидеров страны-агрессора за военное вторжение и оккупацию, которые нарушили Устав ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США поддерживают создание такого спецтрибунала. Там его называют наиболее эффективным механизмом для привлечения к ответственности и организаторов и исполнителей военных преступлений РФ против Украины.

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