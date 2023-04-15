К группе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии РФ присоединилась еще одна страна

Количество стран-участниц группы, работающей над созданием специального трибунала по военным преступлениям РФ против Украины, возросло до 34. К группе присоединилась Коста-Рика.

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Это государство в Центральной Америке, которое на востоке омывается Карибским морем, на западе – Тихим океаном. Новостью поделился в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, о решении Коста-Рики присоединиться к группе по созданию спецтрибунала он услышал во время телефонного разговора с главой МИД страны Арнольдо Тиноко.

"Сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступления агрессии против Украины – увеличивая общее количество стран до 34", – написал Кулеба.

Отметим, что перед этим к группе по созданию спецтрибунала по делу о преступлении российской агрессии против Украины присоединилась Австрия. Еще в начале марта таких стран было 30.

Известно, что на саммите G7 в японской префектуре Хиросима в мае 2023 года лидеры Евросоюза планируют обсудить с партнерами по "Группе семи" создание специального трибунала по преступлениям РФ против народа Украины. ЕС стремится привлечь к ответственности лидеров страны-агрессора за военное вторжение и оккупацию, которые нарушившили Устав ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США поддерживают создание такого спетрибунала. Там его назвали самым эффективным механизмом для привлечения к ответственности и организаторов, и исполнителей военных преступлений РФ против Украины.

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