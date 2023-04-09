ЕС и страны G7 обсудят создание спецтрибунала по преступлениям России

Европейский Союз намерен обсудить с партнерами по G7 планы о создании специального трибунала по преступлениям страны-агрессора России против Украины. ЕС стремится привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию в нарушение Устава ООН.

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По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, вопрос о создании спецтрибунала поднимут во время саммита G7 в Японии. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Высокопоставленный чиновник юстиции Европейского союза подчеркнул, что сейчас на карту поставлено все, чтобы привлечь российских чиновников к ответственности за преступления, совершенные против Украины

"Мы продолжим, может быть, во время японского председательства в G7, чтобы посмотреть, можно ли придерживаться такого же подхода к предложению. Сейчас на карту поставлено преступление агрессии", – сказал Рейндерс.

В ЕС подчеркнули, что преступление агрессии, как правило, совершается только теми, кто имеет право формировать политику агрессии государства. Военные преступления определяются как убийство, нанесение увечий, жестокое обращение и пытки в ходе вооруженного конфликта.

Рейндерс отметил, что Европейский Союз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом рассматривает возможность создания специального трибунала или гибридного трибунала с участием украинских и международных судей для судебного преследования России за преступления агрессии.

Напомним, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного криминального суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

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