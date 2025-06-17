В МИД призвали украинцев как можно быстрее покинуть Израиль и Иран: посольства формируют эвакуационные списки

В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев, находящихся в Израиле и Иране, как можно быстрее покинуть эти страны. Это будет лучшим способом обезопасить себя и своих близких на фоне взаимных ударов, которые наносят эти государства друг по другу на фоне эскалации конфликта.

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Сейчас посольства Украины в Израиле и Иране формируют эвакуационные списки и разрабатывают пути вывоза своих граждан из зоны риска. Подробности обнародованы на официальных ресурсах МИД.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", – призвали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В то же время до эвакуации в МИД всех граждан Украины в Израиле и Иране попросили сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Сейчас украинские дипломаты в обеих странах готовят эвакуацию граждан Украины из зоны риска.

"Посольство Украины в Государстве Израиль и посольство Украины в Исламской Республике Иран формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан. Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Украины в Государстве Израиль и Исламской Республике Иран", – говорится в сообщении.

Также тем нашим соотечественникам, которые попали в чрезвычайную ситуацию или оказались в условиях угрозы их жизни или здоровью, в МИД посоветовали безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88 (адрес электронной почты [email protected]).

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них - главнокомандующий КСИР Хосейн Салами. И такие ликвидации продолжались и в последующие дни.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие. Обмен взаимными ударами продолжается.

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