В Лондоне Украина предложила свои гарантии безопасности, тождественные 5 статьи договора НАТО, – Зеленский

Украинская сторона в Лондоне, в ответ на предложения США, предложила свое видение гарантий безопасности. В частности, украинское предложение предусматривает формат, эквивалентный 5 статье договора Североатлантического альянса.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что если Украина не вступит в НАТО, то должна получить сильные гарантии безопасности.

"Украина передала американской стороне в Лондоне ответ на "мирные предложения" администрации Трампа, в частности по гарантиям безопасности. Киев ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими сильными, как в Израиле", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в ответе Украины на предложения США есть абсолютно конструктивные предложения по миротворческому контингенту и такой защите, которую предоставляет странам НАТО пятая поправка.

"Были американские предложения или видения. На это в Лондоне рабочая группа, состоявшая из Украины и наших коллег из Европы и США, предложила наше видение на те предложения, которые открыли Соединенные Штаты Америки... В наших ответах есть абсолютно конструктивные предложения - и контингент, и формат пятой поправки. Соответствующие предложения предложены. Ждем ответа", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в действительности членство Украины в НАТО зависит не от желания России, а от позиции партнеров. И если Украина не вступит в Альянс, то должны получить сильные гарантии безопасности.

Также Владимир Зеленский еще раз четко заявил, что Украина не будет признавать юридически какие-либо временно оккупированные территории. Он подчеркнул, что полуостров Крым законно принадлежит Украине не только согласно Конституции, но и международному праву.

В настоящее время у Украины нет достаточно оружия, чтобы вернуть Крым вооруженным путем, однако можно использовать экономическое и дипломатическое давление на Россию для обсуждения территориальных вопросов, отметил глава государства.

Зеленский также ответил на вопрос, поедет ли он на похороны Папы Римского.

Президент отметил, что для Украины важно присутствовать на прощании с понтификом. И если он сам не сможет уехать лично, страну представят министр иностранных дел и первая леди.

Как сообщал OBOZ.UA, cпецпосланник Трампа Стив Уиткофф утром 25 апреля прибыл в Москву, чтобы в четвертый раз за два месяца встретиться с Владимиром Путиным. По данным СМИ, "последнее предложение" мира от Трампа предусматривает среди прочего признание контроля РФ над Крымом.

Со своей стороны Украина передала США перечень "красных линий" на любых переговорах о мире, который уже "лежит на столе" у Трампа. По данным СМИ, документ исключает вероятность признания Крыма российским, как и других оккупированных территорий Украины.

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