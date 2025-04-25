'Лежит на столе у Трампа': мирный план Украины, переданный США, имеет пять пунктов – The Telegraph

Украина передала США список своих "красных линий", на которые Киев не готов согласиться во время каких-либо мирных переговоров. Украинские замечания "лежат на столе" у президента США Дональда Трампа.

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Один из ключевых пунктов плана Украины исключает признание российского суверенитета над Крымом или какими-либо другими оккупированными Россией украинскими территориями. Об этом пишет The Telegraph, журналисты которого ознакомились с предложениями Украины.

Предложения Украины по любому потенциальному мирному соглашению изложены в перечне из пяти пунктов. Они, как отмечал публично президент Украины Владимир Зеленский, уже переданы Вашингтону.

"По предложению Соединенных Штатов появились другие бумаги, и я считаю, что сегодня этот формат, этот документ лежит на столе президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть частью никаких соглашений", – заявил глава государства во время официального визита в Южноафриканскую Республику.

Одним из ключевых для Украины моментов остается оккупированный Россией Крым. Киев настаивает, что признание российского контроля над полуостровом нарушило бы центральный принцип международного права, запрещающий аннексию одним государством территории другого государства. Также это бы нарушило украинскую конституцию, которая единственным путем отказа от территории предусматривает проведение общеукраинского референдума.

"Досье о требованиях, с которым ознакомился The Telegraph, четко показывает, что Украина надеется фактически исключить какое-либо официальное международное признание российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями. Первый и второй пункты сосредоточены на том, чтобы любое мирное соглашение высветить как "основывающееся на международном праве, а не на капитуляции", с конкретным предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань", – пишет издание.

Также Киев отмечает важность четких "гарантий безопасности" в любом будущем мирном соглашении, согласно которому Украина передаст свою территорию России, даже на временной основе.

Третий пункт сконцентрирован на возвращении Украины в центр мирного процесса и влиянии Киева на переговоры.

Четвертый пункт, пишет The Telegraph, представляет определенное предупреждение как для США, так и для НАТО в целом о том, что если Россия получит фактическое разрешение на контроль над Крымом, она сможет угрожать нападением не только Украине, но и союзникам в Черном море: Турции, Румынии и Болгарии.

Пятый и последний пункт ясно определяет, что России нельзя разрешить использовать соглашение для ограничения численности украинских вооруженных сил или оборонно-промышленной базы.

Напомним, ранее, как писал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The Telegraph заявил, что надеется на прекращение огня в Украине уже к лету. Он добавил, что переговоры между Украиной и Европой с одной стороны с США – с другой, сейчас находятся в "интенсивной стадии", а также резко отверг обвинения Трампа в адрес Зеленского в продолжении войны.

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