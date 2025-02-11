Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что значительная часть Украины "хочет стать Россией". Представитель Кремля заявил, что украинцы на временно оккупированных территориях якобы добровольно проголосовали на "референдуме" за то, чтобы "присоединиться" к РФ.

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Кроме того, во время своих пропагандистских рассказов Песков упомянул президента США Дональда Трампа. Об это сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

Накануне глава Белого дома заявил, что Украина "может когда-нибудь стать, а может и не стать Россией". Высказывание американского президента вырвал из контекста путинский пресс-секретарь и выдал, что украинцы якобы хотят "присоединиться" к РФ.

В качестве аргумента представитель кремлевского диктатора навел фейковые референдумы, которые Россия организовала на временно оккупированных территориях. При этом Песков выдал, что люди якобы добровольно голосовали за "присоединение" к России.

"И то, что она уже стала Россией, – это факт. Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – утверждает Песков.

Напомним, американский президент Дональд Трамп считает, что США уже имеют прогресс в переговорах о прекращении войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором.

Как сообщал OBOZ.UA, при условии начала переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны на Кремль необходимо оказывать еще большее давление. При этом такое влияние должны оказывать не только Соединенные Штаты, но и Китай.

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