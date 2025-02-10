Трамп заявил, что США достигают прогресса в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп считает, что США на сегодняшний день уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором.

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По его словам, они "были в контакте", и это станет первыми официально признанными переговорами между Путиным и президентом США с начала 2022 года. Об этом пишет Reuters, цитируя разговор республиканца с журналистами на борту Air Force One.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", – ответил Трамп на вопрос о том, имел ли он такой диалог после того, как стал президентом 20 января.

Он заявил, что не хочет рассказывать журналистам об этих разговорах с главарем диктаторского режима страны-агрессора РФ. В то же время признался, что верит в достижение прогресса, потому что "мы хотим остановить войну".

Также Трамп отметил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты и с Россией, и с Украиной.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", – добавил он.

Ранее Дональд Трамп пообещал покончить с войной в Украине, но пока не объявил публично, как он это сделает. В интервью New York Post от 7 февраля он заявил, мол, ему "лучше бы не говорить", сколько раз они с Путиным общались, и не сообщил, когда состоялся последний разговор. В Кремле же похвастались, что между ними "появляется много разных коммуникаций", но так ничего и не подтвердили.

Как сообщал OBOZ.UA, советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц пояснил, что Трамп хочет положить конец войне, но в таком случае гарантии безопасности Украине должны предоставить страны Европы. Бывший конгрессмен тоже отказался комментировать подробности разговора президента США с российским диктатором.

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