'В Кремле видели письмо Зеленского': Песков сделал заявление относительно встречи президентов

В Кремле вечером 4 июня сообщили, что видели открытое письмо от президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору. Однако Владимиру Путину о нем еще не докладывали, и обещают это сделать позже.

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Именно так заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также добавил, что украинского президента якобы ожидают в Москве "в любое время".

Что сказал Песков

По словам Пескова, письмо от украинской стороны уже было получено и зафиксировано соответствующими структурами. Однако Путина ознакомят с его содержанием позже, "только после встречи с президентом Таджикистана".

Когда именно это произойдет, спикер Кремля не уточнил.

Песков также прокомментировал возможность личной встречи украинского президента и главаря Кремля. В частности, Песков заявил, что если Зеленский заинтересован в переговорах, его ждут в Москве "в любое время".

Что предшествовало

Сегодня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

В частности, президент обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, и такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

"Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется", – обратился Зеленский к Путину.

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