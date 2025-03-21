В Кремле цинично заявили, что "воздерживаются" от ударов по энергетической инфраструктуре Украины
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что армия РФ якобы "воздерживается" от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, договоренность российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампа касается "не всей инфраструктуры", а только объектов энергетики.
Соответствующее заявление Песков сделал в комментарии российским пропагандистам 21 марта. Он в частности, обвинил Украину в ударах по объектам энергетики РФ.
"Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже", – заявил Песков.
При этом он цинично заявил, что армия страны-агрессора якобы "воздерживается" от ударов по таким целям в Украине.
Песков выдал, что приказ Путина о запрете на удары по энергоинфраструктуре Украины "продолжает действовать".
При этом договоренности Трампа и Путина касались только обьектов энергетики, а не всей инфраструктуры, заявил прессекретарь российского диктатора:
"Несмотря на действия Киева, приказ верховного главнокомандующего действует и российская армия воздерживается в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией".
Напомним, в ночь на пятницу, 21 марта, в РФ на границе с Сумщиной взорвалась газоизмерительная станция "Суджа", через которую ранее шел российский газ в Европу. На объекте вспыхнул масштабный пожар. В Генеральном штабе ВСУ отвергли обвинения Москвы и напомнили, что ГИС уже обстреливалась российскими войсками.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 марта войска России атаковали Одессу "Шахедами", вследствие чего огонь охватил гражданскую инфраструктуру, торговые объекты и авто. Пострадали по меньшей мере три человека, а в области захватчики попали в заброшенный детский лагерь. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что РФ снова атакует гражданскую инфраструктуру, "хотя должно быть прекращение огня, которое нарушил Путин".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!