На Курщине взорвалась ГИС 'Суджа': пламя видно даже из Сумщины. Фото и видео

В России на границе с Сумской областью в ночь на 21 марта взорвалась и пылает газоизмерительная станция "Суджа", через которую раньше шел российский газ в Европу. Огромный факел огня виден за десяток километров.

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Об этом сообщили российские паблики. В сети публикуют фото и видео пожара на ГИС.

Как видно из кадров, сначала произошел мощный взрыв, за которым вспыхнул масштабный пожар, охвативший территорию объекта.

Очевидцы сообщают в соцсетях о густом черном дыме и ярких вспышках. Пишут, что факел огня виден на десятки километров.

Все это может указывать на серьезные разрушения инфраструктуры.

Российские пропагандистские каналы уже успели обвинить в ударе по газовой станции Вооруженные силы Украины.

Официальных заявлений от российских властей пока нет. О последствиях инцидента пока тоже ничего не известно.

Отметим, что через газовую станцию "Суджа" российский оператор "Газпром" ранее экспортировал газ через территорию Украины в страны Европы.

Фактически это единственная точка входа в ГТС Украины, по которой российский газ транзитом поставлялся в ЕС. Как известно, Украина остановила прием российского газа через свою территорию.

ГТС "Суджа" расположена всего в нескольких сотнях метров от одноименного пункта пропуска на российско-украинской границе.

После начала операции украинской армии в Курской области в августе 2024 года Россия потеряла контроль над газоизмерительной станцией.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 марта в Энгельсе Саратовской области прогремели мощные взрывы на аэродроме. Это явилось результатом операции Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Атака по военному объекту русских оккупантов была осуществлена с помощью дронов.

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