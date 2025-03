Кремль пытается диктовать условия мира в Украине, Трамп пригрозил России санкциями: в ISW оценили ситуацию

Президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции, направленные против российской нефти, и вторичные санкции против ее покупателей, если диктатор Владимир Путин не достигнет прогресса по временному перемирию. То есть, если Кремль не пойдет на всеобщее прекращение войсками РФ огня против Украины на фронте в ближайшее время.

Об этом напомнили аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Специалисты подчеркнули тот факт, что от кремлевского лидера и дальше можно ожидать манипуляций, ведь тот настроен диктовать условия мира в Украине.

Во время телефонного разговора с NBC News 30 марта Трамп заявил, мол, он "злой и разъяренный" на Путина за то, что тот унижает легитимность Владимира Зеленского как президента Украины. Американский лидер сказал: если США и Россия не смогут "заключить соглашение" – возможно, имея в виду всеобщее прекращение огня или долгосрочный мир в Украине – то Вашингтон введет вторичные санкции на всю "нефть, поступающую из РФ".

Дословно он предупредил о возможной "25-процентной пошлине на всю нефть, пошлине от 25 до 50 пунктов на всю российскую нефть". Также республиканец заявил, что США не разрешат компаниям или странам, покупающим российскую нефть, "вести бизнес" в Соединенных Штатах и что Вашингтон может начать вводить вторичные санкции в течение следующего месяца, если Россия, Украина и США не заключат соглашение о прекращении огня. Трамп анонсировал разговор с Путиным в неопределенное время позже этой недели.

Такие предупреждение от президента США прозвучали после того, как 28 марта российский диктатор Путин повторил давние заявления о том, что "Зеленский является нелегитимным лидером Украины".

"Длительные попытки Кремля охарактеризовать украинское правительство как нелегитимного партнера в переговорах ставят под серьезное сомнение готовность Кремля добросовестно вести диалог об урегулировании войны и устанавливают информационные условия для нарушения Россией любого будущего мирного соглашения на том основании, что украинские власти якобы не имели законного", – подчеркнули в ISW.

Аналитики считают, что Путин пытается внести новое требование в дискуссии о развязывании войны, которая согласуется с давними усилиями Кремля обеспечить установление в Украине "дружественного к России правительства". Кремль также пытается диктовать последовательность и процессы вокруг требования, держа переговоры о прекращении огня в заложниках, чтобы потребовать от Запада дополнительных уступок.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отклонил предложение Путина создать в Украине "временную администрацию", подчеркнув, что в Украине есть легитимное правительство, которое нужно уважать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание The Times обнародовало материал о том, как Путин использует слабости Трампа, чтобы достичь собственных целей. Российский диктатор просто играет на самолюбии американского лидера и его желании выглядеть "мастером сделок".

Кроме этого, экс-лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил администрацию Белого дома в "позорной наивности" из-за позиции по войне в Украине. Он подчеркнул, что подход Трампа и его команды подрывает доверие к Вашингтону и оставляет Украину в опасности.

