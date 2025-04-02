'Мы помним историю покушения на Гитлера': Обухов оценил, возможно ли устранение Путина, и указал на нюанс с окружением диктатора

Устранение или даже ликвидация диктатора Владимира Путина не изменит общий политический курс России. На сегодняшний день главарь Кремля имеет окружение, которое не готово менять курс страны.

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При этом и в США, и Европе понимают, что смена лишь одного Путина не принесет существенных результатов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

По его словам, радикальные изменения в РФ начнутся лишь после того, как Москва окончательно и безвозвратно потерпит военное поражение на поле боя в Украине. В таком случае Кремль может столкнутся с непредсказуемыми последствиями, в результате которых Путину нужно будет не просто уходить в отставку, но еще и понести ответственность.

"Мы помним историю покушения на Гитлера, когда его спас стол, но это мало что дало бы. Путин имеет окружение, которое не готово менять курс страны. Если оно пойдет на это, оно не просто возможно, а наверняка потеряет все. Поэтому смена только Путина мало что даст. Думаю, это понимают и в Европе, и в Америке", – сказал Обухов.

Обухов также сомневается, что Путин вряд ли застрелится как Гитлер, поэтому исключительно военным путем нужно выдавливать российских оккупантов из Украины. Также активист считает, что необходимо применять более жесткие санкционные меры в отношении России.

"Европа до сих пор не понимает, что, если хотя бы один банк России работает на торговлю с ЕС, все санкции в топливной или иной сфере бессмысленны. Необходимо отрубать все банки России. Может, к этому и в Европе, и в США еще придут", – сказал активист.

По словам Обухова, когда кремлевский диктатор осознает, что дело движется к поражению РФ, у него останется только два пути – застрелиться или сесть в тюрьму. Активист уверен, что главарю Кремля не удастся скрыться от правосудия ни в одной стране мира.

"Во-первых, все полеты отслеживаются. Каким бы ни был самолет, маленьким или большим, все равно все видно со спутников. Также можно сделать заключение, кто сел в самолет и куда улетел. Во-вторых, я не знаю, где Путин может спрятаться, даже если сядет в какой-нибудь самолетик и улетит куда-то подальше от Москвы. Этот самолетик все равно кто должен принимать, какая-то страна. Поэтому сомневаюсь, что Путину удастся бесследно исчезнуть", – заявил Обухов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет оставаться у власти до конца своей жизни. Поэтому больше он боится трех вещей: потерять контроль над обществом, потерять свою силу и остаться в изоляции на политической арене мира.

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