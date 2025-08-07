'Кремль ведет старую игру': встреча с Путиным может стать 'ловушкой' для Трампа – СNN

В ближайшее время президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы тет-а-тет обсудить урегулирование российско-украинской войны. Однако эксперты сомневаются, что главарь Кремля действительно заинтересован в прекращении огня.

Вполне возможно, что после визита своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, Трамп снова попадет в ловушку Путина и будет обманут. Об этом говорится в материале CNN.

Путин не хочет прекращения войны

Эксперт по России и управляющий директор Альянса за обеспечение демократии при Германском фонде Маршалла Дэвид Сальво заявил, что причины, по которым Путин продолжает войну, гораздо более веские, чем любые стимулы, которые может дать ему Трамп, чтобы положить конец кровопролитию.

По его словам, в Вашингтоне порой недооценивают, насколько Кремль заинтересован в войне против Украины ради сохранения путинского режима. Сальво сомневается, что в обозримом будущем ситуация сдвинется с мертвой точки и заставит Москву прекратить агрессию.

"Легитимность и судьба всего путинского режима зависят не только от завершения этой войны на российских условиях, но и от продолжения её в обозримом будущем, ведь вся экономика держится на этой войне. Я просто не вижу ничего, что могло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и изменить расчеты Кремля", – заявил эксперт.

Трамп идет на риск

Эксперт по вопросам России объяснил, что миротворческие усилия часто требуют от президентов идти на риск. Сальво подчеркнул, что если Трампу все же удастся достичь успеха в мирном урегулировании конфликта, он достигнет важной вехи для США и для себя лично.

Кроме того, эксперт заявил, что саммит с Путиным мог бы стать хорошим моментом проявления государственной мудрости и предоставить Трампу долгожданную встречу один на один с российским диктатором. При этом встреча с главарем Кремля станет шансом для Трампа испытать свою веру в то, что при личной встрече он может использовать свои навыки ведения переговоров, чтобы положить конец войне.

Трамп также предлагает провести трехстороннюю встречу, в которой примут участие Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Если такая встреча состоится, это будет самая значимая дипломатическая встреча с момента незаконного российского вторжения три года назад.

Что предшествовало

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ. Представитель Белого дома встречался, в частности, с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После этого последовал ряд заявлений о "прогрессе" в российско-американских отношениях. Более того, звучали предположения, что в скором времени президент США Дональд Трамп встретится с Путиным, а после этого будет организована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии Трампа и Путина.

Уже менее чем через сутки в Кремле заявили, что Трамп и Путин в ближайшее время проведут встречу. Стоит отметить, что место встречи политиков уже согласовано, однако его пока не оглашают публично. На данном этапе Вашингтон и Москва уже приступили к проработке встречи двух лидеров.

Напомним, после встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила с участием европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Трампом он и европейские лидеры обсудили "то, что было озвучено в Москве". Глава государства подчеркнул, что общая позиция Украины вместе с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться, и это должно быть честное завершение надежным и длительным миром.

