Прекращение огня, а не мир, "нюанс" с территориями и снятие санкций: СМИ раскрыли, что США предложили Путину по Украине

Во время встречи российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа 6 августа Москва получила очень выгодное предложение. Оно предусматривает "прекращение огня, а не мир", фактическое признание территориальных приобретений России путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет и снятие большинства санкций.

Об этом сообщает польское издание Onet. Журналисты утверждают, что получили доступ к содержанию предложений, озвученных спецпосланником Уиткоффом в Москве.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков 7 августа заявил в комментарии российским пропагандистам, что США озвучили России определенное предложение по войне в Украине и эту идею в Москве считают "вполне приемлемой".

Детали американского предложения Москве

По данным Onet, Уиткофф обсуждал предложение США о прекращении огня в отношении России, согласованное с европейскими державами.

"Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшаяся в среду, вероятно, стала последней каплей в нынешней политике Дональда Трампа в отношении Москвы", – говорится в статье.

Также отмечается, что возможный отказ Москвы от предложения означал бы, что даже наиболее пророссийским политикам придется утратить всякие иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения с Кремлем.

По данным Onet, предложения администрации Трампа включают:

– прекращение огня на Украине, а не мир;

– фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);

– снятие большинства санкций, введенных против РФ, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества, т.е. импорта российского газа и нефти.

Москве отказано в нерасширении НАТО и прекращении поддержки Украины

В "мирном" плане администрации Трампа отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в РФ.

Москва также не получила обещания прекратить военную поддержку Украины. Однако, как сообщается, этот последний пункт Россия принимает.

Возможность достижения соглашения подтверждается заявлениями как минимум нескольких ведущих европейских политиков, говорится в статье.

30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "есть хорошие шансы и множество признаков, указывающих на то, что российско-украинская война может быть, по крайней мере, приостановлена в ближайшем будущем".

В свою очередь президент Чехии Петр Павел заявил в интервью BBC, что "если ценой выживания Украины является оккупация Россией части страны, то это приемлемая цена".

Министр иностранных дел Радослав Сикорский также прокомментировал детали предложений, полученных Москвой. В ответ на вопрос о возможности возобновления энергетического сотрудничества с Россией он сказал:

"Эта война когда-нибудь закончится, а Россия на протяжении столетий была источником сырья для Европейского союза".

Заявление Сикорского, хоть и не слишком конкретное, фактически подтверждает информацию о том, что представленные американцами предложения "весьма далеко идущие", пишет польское издание.

Что предшествовало

Накануне, 6 августа, Стив Уиткофф в Москве встретился с Путиным, переговоры длились почти три часа. В Кремле назвали беседу "конструктивной и полезной".

Президент США Дональд Трамп по итогам этой встречи заявил о достижении "значительного прогресса" и сообщил о появлении "хорошей перспективы" встречи с Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Он также провел телефонный разговор с Зеленским, когда Уиткофф уже был на обратном пути в США.

После звонка Зеленский рассказал, что в его разговоре с Трампом приняли участие европейские лидеры. По словам главы государства общая позиция с партнерами "абсолютно четкая": война должна закончиться. Зеленский также заявил, что Украина обязательно защитит свою независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в CNN предостерегли, что встреча с Путиным может стать ловушкой для Трампа. По словам экспертов, причины продолжать войну для Путина гораздо весомее, чем любые стимулы, которые может дать ему Трамп.

