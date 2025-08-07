'Мы хотим это остановить': Трамп выступил с новыми заявлениями о войне в Украине, санкциях против РФ и 'дедлайне' для Путина

Президент США Дональд Трамп чувствует свою обязанность остановить российско-украинскую войну, и сейчас появилась "хорошая перспектива" встречи с президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным. В то же время он не исключает введения дополнительных пошлин против стран, которые закупают энергоносители у РФ.

Республиканец прокомментировал ситуацию и последние переговоры Вашингтона с Москвой на брифинге в Белом доме 6 августа. Событие транслировали американские СМИ, в том числе YouTube-канал Fox News.

Возможные переговоры Зеленского и Путина

По словам Трампа, трехсторонние переговоры на высшем уровне могут состояться, но детали (к примеру, место саммита) еще не проработаны.

"Есть хорошая перспектива, что это произойдет. Мы еще не решили где, но сегодня были хорошие переговоры с Путиным. Есть шанс, что мы закончим эту долгую дорогу и что вскоре состоится встреча", – сказал он.

На вопрос о том, насколько близко заключение сделки, американский президент ответил: "Не знаю. Слушайте, я не хочу говорить. Я был разочарован этим раньше".

О результатах визита в Москву своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа он высказался так: "Я не называю это прорывом. Мы долгое время работали на этим. Тысячи молодых людей умирают. Ракеты летят по Киеву и другим местам".

Трамп добавил, что Россия потеряла свыше 20 тысяч солдат, Украина – 9 тысяч, и это "ужасная ситуация, которую мы хотим остановить".

"Знаете, там нет американских солдат, но я чувствую, что у меня есть обязанность это остановить. Это была не моя война, она бы не началась... Это война Байдена. Я здесь, чтобы это закончить", – в очередной раз вспомнил республиканец о своем предшественнике-демократе.

Американские санкции

"Вы говорили ранее, что Путин водит вас за нос. Что дает вам уверенность, что так не будет на этот раз?" – спросил один из журналистов. Трамп заявил, что ответить на этот вопрос не может, и продолжил: "Я скажу вам через несколько недель, может, меньше – но мы достигли прогресса. Мы ввели 50-процентные пошлины против Индии. Не знаю, связано ли это, но сегодня были очень продуктивные переговоры".

Будут ли сняты тарифы в отношении Нью-Дели в случае соглашения, Вашингтон "решит позже". "А сейчас они платят 50 процентов", – указал глава Белого дома.

У него поинтересовались насчет перспективы вторичных санкций к другим странам, которые сотрудничают с РФ. "Только восемь часов прошло. Давайте посмотрим, что будет дальше. Вы увидите намного больше. Вы увидите еще столько вторичных пошлин. Китай – это может случиться. Все зависит от того, как у нас пойдет", – прокомментировал Трамп.

Он допустил, что ограничения могут коснуться "еще пары стран", и КНР может быть одной из них.

"Ультиматум" для РФ

"Ваш "дедлайн" для России в силе после сегодняшних переговоров?" – спросили у президента Соединенных Штатов.

"Сейчас у нас очень серьезные переговоры насчет того, чтобы это урегулировать и закончить", – ответил он без конкретики.

Что предшествовало

Кремлевский диктатор Путин встретился с Уиткоффом в Москве 6 августа. Конкретные результаты их диалога озвучены не были, но очевидно, что главарь РФ намекнул на готовность встретиться с Трампом и Зеленским. Российская сторона назвала беседу "полезной и конструктивной".

Трамп же охарактеризовал переговоры как "крайне продуктивные", Уиткофф и Путин, по его словам, достигли "большого прогресса".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент в ближайшее время определится относительно вторичных санкций против торговых партнеров страны-агрессора. "Сегодня [6 августа] был хороший день, но впереди много работы. Я не хочу преувеличивать, но сегодня мы точно ближе к миру, чем вчера, когда мы вообще не были к нему близки", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, в Институте изучения войны считают, что Кремль воспользовался визитом американского спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы изобразить Россию "рациональным" участником двусторонних переговоров в преддверии объявленного крайнего срока для прекращения огня. "Дедлайн" истекает 8 августа.

