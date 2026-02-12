В Кремле дали 'сигнал': ISW объяснил, может ли Россия пойти на компромиссы по мирному соглашению

Кремлевские чиновники в последние дни активно повторяют заявления о приверженности к первоначальным военным целям в войне против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров давал интервью трем различным медиа, повторяя одни и те же тезисы о позиции Кремля.

Аналитики ISW оценивают эти заявления как сигнал для различных аудиторий – международной, союзников России и внутренней аудитории. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны.

Так, Лавров 9 февраля дал интервью телеканалу ТВ БРИКС, который транслирует информацию в странах БРИКС и кандидатах на членство, 10 февраля – российскому государственному НТВ, который вещает также в США, Канаде и Беларуси, а 11 февраля – популярному подкаст-каналу RuTube "Эмпатия Манучарова", который ориентирован на младшую аудиторию России и продвигает государственную пропаганду.

Аналогично 1 февраля председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел трехстороннее интервью с Reuters, ТАСС и провоенным блогером Семеном Пеговым, пытаясь воздействовать одновременно на российскую и западную аудиторию.

Во всех интервью Кремль последовательно демонстрирует непоколебимую позицию: Россия привержена своим первоначальным требованиям по войне, включая аннексированные Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, даже на тех территориях, которые не находятся под контролем РФ.

Лавров и Медведев ссылаются на предварительные соглашения о прекращении войны, заключенные Россией на саммите в Аляске в августе 2025 года, а также на выступление президента Путина в июне 2024 года, в котором он требовал от Украины и НАТО капитулировать и уступить незаконно аннексированные территории.

Кремль также отвергает любые западные гарантии безопасности для послевоенной Украины, что свидетельствует, что территориальные вопросы не являются единственным нерешенным аспектом переговоров. ISW отмечает, что такие повторяющиеся заявления Кремля служат для формирования общественного мнения как внутри России, так и на международной арене и пока свидетельствуют об отсутствии готовности Москвы к настоящим компромиссам в мирном процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться в ближайшее время. Параллельно Москва объяснила решение об ограничении WhatsApp и выразила нежелание эскалации в отношениях с Вашингтоном из-за нефтяных поставок на Кубу.

