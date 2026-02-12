'Позиция неизменна': в Кремле сделали новое заявление о возможности встречи Путина с Зеленским и следующем раунде переговоров

В Кремле заявили, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться в ближайшее время. Параллельно Москва объяснила решение об ограничении WhatsApp и выразила нежелание эскалации в отношениях с Вашингтоном из-за нефтяных поставок на Кубу.

Видео дня

Заявления прозвучали во время брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информацию распространили российские государственные медиа.

Переговоры, контакты и позиция по Украине

По словам Пескова, у Кремля есть "понимание" по подготовке нового раунда переговоров с США и Украиной, и эти контакты должны состояться в ближайшее время. Президент РФ никогда не отказывался от прямых контактов, а европейские лидеры, в частности Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц, могут "просто позвонить" Владимиру Путину.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании ехать в Москву, Песков отметил, что такая позиция "не является новой", добавив, что подход Путина относительно места возможных переговоров остается неизменным.

Давление на мессенджеры и позиция по Meta

Отдельно пресс-секретарь Кремля прокомментировал ограничения WhatsApp в России. По его словам, это решение связано с нежеланием компании Meta соблюдать российское законодательство. В то же время Песков назвал мессенджер Max "доступной альтернативой" иностранным платформам.

США, Куба и пошлины

Песков заявил, что Россия не заинтересована в эскалации в отношениях с США, в том числе в виде повышения пошлин из-за поставок российской нефти на Кубу. В то же время он признал, что товарооборот между Москвой и Вашингтоном сейчас фактически сведен к нулю. По его словам, РФ рассчитывает на "конструктивный диалог" с США по кубинскому вопросу и урегулирование ситуации.

Раскол в Европе – версия Кремля

Также в Кремле заявили о разделении Европы на два лагеря: одни, по словам Пескова, считают необходимым вести диалог с Россией, другие же придерживаются "недальновидного подхода". Кого именно имеют в виду в Москве, он не уточнил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский отрицает возможность приезда в Россию для проведения там мирных переговоров. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!