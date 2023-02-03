В Киеве стартует саммит Украина – ЕС: каких решений ждать и может ли стать встреча настоящим прорывом

В пятницу, 3 февраля, в Украине стартует саммит Украина-ЕС, в котором наше государство впервые примет участие в статусе кандидата в члены Европейского Союза. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает решений, которые будут соответствовать прогрессу страны на пути в ЕС.

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Кроме того, 2 февраля в столицу уже прибыли лидеры ЕС во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров. OBOZREVATEL следит за событием, поэтому каких решений можно ожидать и может ли стать встреча настоящим прорывом, читайте в материале.

Украина на пути евроинтеграции

Заявку на членство в ЕС Украина подала после начала полномасштабной войны 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Украина официально приобрела статус кандидата в члены Европейского Союза. Теперь для полноценного вхождения в состав ЕС стране следует выполнить Копенгагенские критерии, установленные для всех кандидатов в 1993 году.

Среди них – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена союза. Отдельно Украина обязалась выполнить семь условий:

– реформа Конституционного Суда Украины,

– завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции,

– усиление борьбы с коррупцией,

– внедрение "антиолигархического" закона,

– реформирование правоохранительного сектора,

– принятие закона о нацменьшинствах,

– реформирование законодательства о СМИ.

Насколько Украина продвинулась при выполнении требований Еврокомиссии

В преддверии саммита президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже передала президенту Украины Владимиру Зеленскому отчет о второй части ответов на опросник. В этом отчете представлено состояние нормативно-правовых аспектов приближения Украины к ЕС.

"Госпожа президент Еврокомиссии передала мне сегодня отчет о второй части опросника, который Украина заполнила, приобретая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький. Это хорошая новость. Этот отчет станет основой для работы наших чиновников", – сказал Зеленский.

"На основе этого отчета наше правительство начнет самооценку того, в чем мы приблизились, а что еще нужно сделать в отраслях для приближения к ЕС. Украина выполнит свою часть работы. За выполнение этого плана приближения к ЕС будет ответственна Ольга Стефанишина", – добавил президент .

По словам украинского лидера, правительство уже завершает работу по выполнению 7 рекомендаций и весной наступит их промежуточная оценка.

Европарламент принял резолюцию по вступлению Украины в ЕС

2 февраля депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой требуют от стран ЕС взяться за подготовку переговоров по полноценному членству Украины в ЕС. Евродепутаты отметили, что вступление Украины в блок необходимо "на основании заслуг".

В то же время, в документе говорится, что наше государство должно провести "существенные" реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС, в частности, "работать над началом переговоров по вступлению и поддерживать дорожную карту... для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС".

Шмыгаль назвал конкретные сроки и шаги, на которые рассчитывает Украина

В январе 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наше государство рассчитывает завершить переговоры с Европейским Союзом о полноценном членстве менее чем за два года, хотя при этом и придется проделать колоссальную работу.

По словам премьера, проведение саммита Украина – ЕС в Киеве, посещение украинской столицы еврокомиссарами и, в частности, главой Европейской комиссии Урсулю фон дер Ляен, является не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса. о вступлении Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что за последний год был достигнут значительный прогресс в вопросах евроинтеграции, в частности в вопросах таможенного безвиза и присоединения к программе цифрового безвиза.

По словам Шмыгаля, по состоянию сейчас Украина ожидает:

– либерализацию транспортных перевозок,

– присоединение к роуминговому пространству ЕС и промышленному безвизу,

– импорт электроэнергии в Украину в 2 гигаватта,

– одобрение 10 пакета санкций,

– создание общего трибунала.

Хотя ранее заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявлял: Украина пока не вступит в ЕС. По его словам, ключевым условием является полный вывод российских войск с территории страны.

Символизм встречи в Киеве

Саммиты Украина-ЕС – это традиционная встреча европейских и украинских чиновников наивысшего уровня, которые почти ежегодно проводятся с 1997 года по очереди в Украине и одной из европейских столиц и позволяют сторонам подвести итоги сотрудничества за прошедший год и определить приоритеты на следующий.

В этом году 23-й саммит планировался в Брюсселе в середине декабря прошлого года. Однако и дата, и место были изменены – саммит снова решили провести в столице воюющей Украины 3 февраля. Таким образом партнеры решили показать европейскую поддержку Украины.

Перенос места проведения саммита имеет и символическую составляющую – лидеры ЕС, несмотря на существующие вызовы безопасности, прибудут в Киев физически. На фоне регулярных российских ракетных атак и сообщений о подготовке нового наступления это довольно смелый поступок.

На что рассчитывает Украина

Практически все украинские чиновники, комментируя ожидания от саммита, отмечают, что ключевым вопросом его повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

В то же время европейская сторона видит повестку дня несколько иначе. По мнению посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, саммит в первую очередь является сигналом солидарности Европейского Союза с Украиной, поэтому во время мероприятия будут обсуждаться военная ситуация, мирный план Президента Зеленского, предоставление Украине помощи в военной, экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– послы государств "Большой семерки" (G7) обратились в Украину с призывом укрепить антикоррупционные институты. Для этого они посоветовали Киеву принять государственную антикоррупционную программу, которая укрепит устойчивость Украины к ЕС;

– народная депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в 2024 году Украина все еще не будет готова стать страной-членом Европейского Союза (ЕС), несмотря на заявления премьера Дениса Шмыгаля. В большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет, поэтому Украине тоже следует рассчитывать на такой промежуток времени.

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