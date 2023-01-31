Укрепит устойчивость Украины на пути к ЕС: послы G7 призвали принять государственную антикоррупционную программу

Послы государств Большой семерки (G7) обратились к Украине с призывом укрепить антикоррупционные институты. Для этого они посоветовали Киеву принять государственную антикоррупционную программу.

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Соответствующее заявление было опубликовано 30 января на официальном Twitter-аккаунте Группы семи. Отметим, что в G7 входят такие страны как Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, Япония, Британия, Франция и Италия.

В настоящее время в Большой семерке председательствует японское представительство.

Как сказано в совместном заявлении послов, такой шаг крайне важен для украинского государства. Он будет вызывать к Киеву доверие и укрепит путь Украины в Европейский Союз. Кроме того, это важно ввиду того, что в Украине идет война, начатая государством-агрессором Россией.

"Послы G7 считают, что для Украины важно укрепление антикоррупционных институций путем внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и будет очередным шагом к ее европейскому будущему", – говорится в сообщении.

В начале января 2023 года в ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки утвердить Государственную антикоррупционную программу. Она была разработана при поддержке Евросоюза.

Там надеются, что этот важный документ будет быстро утвержден украинским правительством, после чего начнется его реализация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в парламенте был принят законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы. Этот документ необходим для евроинтеграции.

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