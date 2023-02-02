''Очень важные евроинтеграционные дни'': Зеленский и Урсула фон дер Ляйен начали переговоры в Киеве. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 2 февраля начали переговоры в Киеве.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", – написал глава государства.

Как известно, 3 февраля в столице Украины начнет работу саммит Украина – ЕС, где будут обсуждать выполнение Киевом условий для членства в ЕС. Глава Еврокомиссии и верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель по иностранным делам примут в нем участие.

Ожидается, что на повестке дня саммита будут вопросы секторального внедрения украинской экономики в пространство ЕС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель заявили о своем прибытии в Киев. Оба заверили, что ЕС един в поддержке Украины как никогда и будет оставаться с ней до победы и после нее.

Напомним, Евросоюз еще в декабре анонсировал саммит Украина – ЕС. Тогда еще не сообщалось о том, что он пройдет в Киеве.

Как писал OBOZREVATEL, в Кабинете министров Украины заявили, что ждут от саммита положительной оценки евроинтеграционных усилий правительства на промежуточном уровне. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, проведение саммита в Киеве – хороший сигнал, это значит, что партнеры доверяют Украине и верят в ее победу.