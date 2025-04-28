В Канаде стартовали досрочные парламентские выборы: Трамп призвал голосовать за '51-й штат США'

В Канаде в понедельник, 28 апреля, стартовали досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство страны и избран его глава. Эти выборы были объявлены действующим премьер-министром страны Марком Карни после роспуска парламента 23 марта.

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Об этом сообщает издание CBC News. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на выборы в Канаде новым постом в своей соцсети в Truth Social о "51-м штате США".

Он обратился к канадцам и предложил им выбрать человека, который обеспечит, чтобы Канада стала "заветным 51 штатом США".

"Больше не будет проведенной много лет назад искусственной границы. Посмотрите, насколько прекрасен был бы этот массив суши. Свободный доступ без границ. Все плюсы без минусов. Так и должно быть!" – говорится в сообщении.

Отметим, что главными конкурентами на выборах в Канаде являются Либеральная партия, которую после отставки Джастина Трюдо с должности премьер-министра возглавил Марк Карни, и Консервативная партия, главой которой является Пьер Полиевр.

Также могут оказаться в новом составе парламента Новая демократическая партия, Партия зеленых и Квебекский блок, представляющий франкоязычную провинцию страны.

Канадцы выбирают депутатов в нижнюю палату парламента – Палату громад. Лидер партии, которая наберет больше мест и сможет сформировать правительство (самостоятельно или в коалиции), становится премьер-министром.

В общей сложности 29 миллионов канадских избирателей идут на избирательные участки, чтобы избрать новых 343 члена парламента. Согласно опросам, Либеральная партия Марка Карни имеет преимущество над лагерем консерваторов во главе с Полиевром.

В вопросе Украины Карни однозначно выступает за продолжение поддержки. Страна уже выделила около 20 млрд канадских долларов. Карни ранее подчеркивал, что гордится политикой правительства Канады по этому вопросу и продолжит ее.

Ранее сообщалось, что 7,3 миллионов канадцев уже досрочно проголосовали на парламентских выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Карни обнародовал предвыборную платформу своей партии. Либеральная партия Канады идет с программой, в которой сделан акцент на новых оборонных расходах и укреплении страны против экспансионистского видения Трампа.

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