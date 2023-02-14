В Италии поддержали создание спецтрибунала для руководства России

В правительстве Италии заявили, что поддержат создание специального трибунала для расследования преступлений руководства страны-агрессора России. Там призвали все европейские государства придерживаться единой позиции в этом вопросе.

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Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его заявление процитировало агентство Ansa в понедельник, 13 февраля.

Он отметил, что если спецтрибунал для российского диктатора и его прихвостней будет создан, то Италия не будет выступать против. Политик подчеркнул, что убийства мирного населения, как это делают российские оккупанты, является военным преступлением.

Таяни добавил, что государство не передавало украинской армии оружие для ударов по территории РФ, однако если руководство страны нарушает нормы международного права, то у всех стран должна быть единая позиция.

"У нас есть проблема с руководством, а не с народом. Если руководство нарушает нормы международного права, у нас может быть только одна позиция: осуждение нарушений закона, военных преступлений, насилия", – пояснил министр.

Ранее стало известно, что Европейский парламент принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины. В частности, речь идет и о российском диктаторе Владимире Путине и о самопровозглашенном лидере Беларуси Александре Лукашенко.

Также Великобритания предложила Украине помощь в создании специального трибунала для привлечения к ответственности руководства страны-агрессора России за нападение на нашу страну. Лондон в частности предложил Киеву юридическую помощь в этом вопросе.

Парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала. Несмотря на то, что все участники голосования признают, что подобный суд состоится еще нескоро, они считают, что Гаага должна быть полностью готова к нужному моменту. А Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами уже начала работу над созданием специального трибунала по военным преступлениям РФ.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщал, что большинство стран-участниц ОБСЕ поддерживают инициативу Украины о создании такой институции. Многие уже собирают доказательства и оказывают правовую помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти США заинтересованы в том, чтобы был создан специальный трибунал для расследования преступлений России против Украины. Вашингтон уже помогает Киеву в этом вопросе.