Великобритания откликнулась на призыв Украины о помощи в создании трибунала для Путина – The Guardian

Еще одно государство предложило Украине помощь в создании специального трибунала для привлечения к ответственности руководства страны-агрессора России за нападение на нашу страну. Речь идет про Великобританию.

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Лондон в частности предложил Киеву юридическую помощь в этом вопросе. Об этом в пятницу, 20 января сообщило издание The Guardian.

Как отмечается, ранее британское правительство заявило, что Украина пригласила его присоединиться к группе международных партнеров, разрабатывающих механизм для наказания РФ за военные преступления, и призвало другие страны G7 также принять участие.

Кампанию по созданию трибунала возглавили британский адвокат Филипп Сэндс , бывший премьер-министр от лейбористской партии Гордон Браун и само правительство Украины.

Правительство государства до этого сопротивлялось идеи о трибунале из-за опасений, что это подорвет существующий Международный уголовный суд и его главного прокурора Карима Хана, который является гражданином Великобритании.

"Хан выступил против специального трибунала, заявив, что он будет дублировать работу МУС. Сторонники утверждают, что трибунал в стиле Нюрнберга необходим для рассмотрения конкретного преступления агрессии и, таким образом, открывает четкий путь для судебного преследования российского руководства, а не простых солдат", – говорится в материале.

Как сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, военные преступления России против украинского народа не должны остаться безнаказанными.

"Вот почему Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив наш юридический опыт для изучения вариантов привлечения к ответственности российских лидеров", – отметил он.

В тоже время МИД страны признало, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении преступлений агрессии, совершенных в Украине и против Украины, но подчеркнуло, что детали предложения будут иметь значение, и что Великобритания готова рассмотреть возможность создания "гибридного" трибунала, то есть специализированного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины. В частности, речь идет и о российском диктаторе Владимире Путине и о самопровозглашенном лидере Беларуси Александре Лукашенко.