Резников встретился с главой Пентагона в Сингапуре: говорили о контрнаступлении

В пятницу, 2 июня, министр обороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. Они пообщались на полях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

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Об этом Резников сообщил на своей странице в Twitter. Известно, что с главой Пентагона он, в частности, говорил о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

"Украинско-американское партнерство – крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", – отметил глава Минобороны Украины.

Резников назвал Остина большим другом. Он опубликовал фото их встречи в Сингапуре.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-террорист Россия должно увидеть и почувствовать на себе украинское контрнаступление. Конечная цель этой операции – деоккупация наших территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинская армия во время предстоящего контрнаступления будет иметь значительное преимущество над неслаженными российскими силами. Командование РФ сейчас ищет возможности для одержания хотя бы малейших побед.

– А министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что существует реальная возможность того, что Украина в этом году сможет успешно вернуть Крым. У российских сил сейчас закончилось вооружение, необходимое для обороны полуострова.

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