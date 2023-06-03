Глава Пентагона: нельзя быть спокойным, пока Украина не находится в безопасности

Глава Пентагона Ллойд Остин раскритиковал войну России против Украины на главном в Азии форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он отметил силу, которые страны получают при единстве и сотрудничестве, и заявил: "Нельзя быть спокойным, пока Украина не находится в безопасности".

Видео дня

"Неспровоцированное вторжение России в Украину... показало всем, насколько опасен стал бы наш мир, если бы большие страны могли просто безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям", – цитирует "Укринформ" речь американского министра, прозвучавшую на панельной дискуссии по поводу лидерства США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Приветствуя присутствующих в зале руководителей оборонных ведомств и других высоких гостей, глава Пентагона сказал:

"Один министр обороны приложил особые усилия, чтобы быть сегодня здесь. Это мой хороший друг Алексей Резников из Украины... Присутствие украинского министра на этом форуме напоминает, что нельзя быть спокойным, пока Украина не находится в безопасности".

Остин заявил, что все государства обязаны придерживаться правил мирного сосуществования.

"Союзы и партнерства делают всех нас сильнее... Наши общие цели четкие: сдерживать агрессию, усиливать правила и нормы, которые поддерживают мирное развитие и предотвращают конфликты", – сказал глава оборонного ведомства США.

Он заверил, что Штаты стремятся, чтобы все имели беспрепятственный и свободный доступ к международному воздушному пространству и международным водам, чтобы каждая страна, большая или малая, могла летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.

Вашингтон стремится "улучшить наши общие позиции" в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал Остин. Также США "глубоко привержены тому, чтобы наши союзники и партнеры имели возможности, необходимые для сдерживания агрессии и сохранения стабильности". Это делает мир безопаснее для всех, отметил Остин.

Добавим: 20-й по счету "Диалог Шангри-Ла" продлится со 2 по 4 июня. В форуме примут участие более 600 гостей из 49 государств мира.

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 июня Резников и Остин во время встречи на форуме "Диалог Шангри-Ла" обсуждали в том числе контрнаступление Сил обороны Украины. Об этом заявлял глава украинсксого МО.

– Резников назвал Остина большим другом, а украинско-американское партнерство – крепким.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!