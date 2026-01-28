В Германии объявили о передаче Украине новых систем ПВО IRIS-T: что известно о сроках и количестве

Из общего объема заказа систем противовоздушной обороны IRIS-T Германия передала Украине пока девять таких систем ПВО. Остальные IRIS-T из этого заказа поступят в нашу страну "в ближайшее время".

Видео дня

По крайней мере, так считает новый посол Германии в Украине Хайко Томс. По словам дипломата, немецкие чиновники "знают реалии" и поэтому "прилагают максимум усилий, чтобы поддержать Украину".

ПВО для Украины

"Мы уже передали на самом деле девять систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T", – сказал посол.

Гайко Томс заверил: в ФРГ понимают, что обеспечение противовоздушной обороны в Украине является "критически важным" и хотя Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО, она понимает, что этой помощи пока недостаточно.

Немецкий посол напомнил, что в конце 2025 года ФРГ передала Украине два дополнительных комплекса Patriot и продолжает поставки боеприпасов для систем ПВО.

"Я знаю, что этого все еще недостаточно. Я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину – как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны", – подчеркнул Томс.

Другая помощь

Он отметил, что воздушные атаки РФ по Украине, происходящие каждую ночь, являются военными преступлениями, которые "делаются исключительно для террора гражданского населения".

"Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. В ближайшее время в Украину прибудут 33 мобильные комбинированные теплоэлектростанции", – сказал Хайко Томс.

Дипломат рассказал, что одна такая мобильная электростанция может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей, следовательно "эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей".

Что предшествовало

О том, что Украина к уже имеющимся заказала еще 18 систем ПВО IRIS-T, ранее сообщал генеральный директор компании-производителя этих систем Diehl Defence Гельмут Раух. По его словам, сейчас в Украине уже есть девять огневых установок IRIS-T, и Киев заинтересован в дополнительных системах.

Соответственно, компания планирует расширить производство IRIS-T (в среднесрочной перспективе до 16 установок в год).

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Германия увеличит помощь Украине в 2026 году. Правительство ФРГ намерено выделить более 11,5 миллиарда евро на усиление обороноспособности нашего государства.

