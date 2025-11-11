Германия планирует увеличить помощь Украине до более чем 11,5 млрд евро в 2026 году

Правительство Германиинамерено выделить более 11,5 миллиарда евро на усиление обороноспособности Украины в 2026 году. Средства планируют направить на усиление артиллерии, беспилотных систем и бронетехники.

Об этом стало известно из документа Министерства финансов, который подготовили для окончательного рассмотрения Бюджетным комитетом – сообщают немецкие СМИ. В документе заложены расходы на оборонные нужды Украины.

Дополнительное финансирование предусматривает приобретение артиллерии, беспилотных систем и бронетехники. Также речь идет о замене двух комплексов Patriot. Согласовать выделение средств планируют на заседании Бюжетного комитета Бундестага в четверг, 13 ноября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина официально получила от Германии новые комплексы Patriot для укрепления своей противовоздушной обороны.

Также напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль обратился к западным союзникам с призывом оказать решительную поддержку Украине. Она нужна нашей стране накануне зимы, которая обещает быть "решающей".

