В Гааге открыли офис по расследованию вторжения России в Украину: это первый шаг к трибуналу над агрессором

В Гааге (Нидерланды) в понедельник, 3 июля, открылся международный офис по расследованию вторжения Российской Федерации в Украину. Он должен собрать доказательства в качестве промежуточного шага перед созданием специального трибунала, который мог бы привлечь представителей Кремля к ответственности за агрессию.

Видео дня

Об этом пишет The Guardian. Журналисты отметили, что это событие – первый шаг к возможному трибуналу для руководства Москвы.

Известно, что в Международный центр судебного преследования за преступление агрессии (ICPA, от англ. – International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine) вошли прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда.

Как известно, МУС не имеет полномочий расследовать преступления агрессии. Он может принимать решения касательно конкретных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных оккупантами в Украине. Высшее военное руководство страны-агрессора сможет судить спецтрибунал.

В группу, работающую над созданием спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности, входят 36 стран.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– 1 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

– Кроме того, международная организация впервые осудила рашизм как государственную идеологию страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!