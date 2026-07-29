Украинцам сообщили о новых правилах для беженцев в стране ЕС: что происходит на самом деле

Гражданам Украины, имеющим статус временной защиты, упростили получение вида на временное проживание в Греции. Такую информацию недавно опубликовал ряд украинских СМИ, но на самом деле это правило было введено для беженцев еще в 2023 году.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Под "упрощением" подразумевается подача документов на легализацию непосредственно с территории Греции.

Что решили власти Греции

Правительство страны обновило правила подачи заявок от граждан Украины с временным статусом для получения вида на жительство (ВНЖ). Что изменилось:

ранее перед обращением необходимо было иметь греческую национальную визу (тип D), для чего им требовалось вернуться в страну происхождения или выехать за пределы страны ;

; теперь украинцам разрешили подавать документы непосредственно в Греции – для этого вместо визы будет достаточно приложить к заявлению копию своего удостоверения о временной защите.

Подача заявления осуществляется онлайн через официальный портал Министерства миграции Греции. При этом на время рассмотрения и в случае отказа временная защита продолжит действовать – она будет отменена только в том случае, если миграционные органы одобрят заявление.

Доступные типы резиденций

Заявитель должен самостоятельно выбрать юридическое основание, соответствовать его требованиям и подать электронное заявление через портал миграционной службы Греции. Для украинцев доступны следующие виды вида на жительство:

трудовой (для наемных работников и специалистов при наличии соответствующего контракта);

(для наемных работников и специалистов при наличии соответствующего контракта); "голубая карта" ЕС (для высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем дохода и подтвержденным образованием или опытом);

(для высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем дохода и подтвержденным образованием или опытом); семейный (для членов семей граждан Греции, ЕС или иностранцев, имеющих греческий вид на жительство);

(для членов семей граждан Греции, ЕС или иностранцев, имеющих греческий вид на жительство); обучение и исследования (для студентов вузов, ученых, участников стажировок и образовательных программ);

(для студентов вузов, ученых, участников стажировок и образовательных программ); предпринимательство и инвестиции (для ведения бизнеса, инвесторов и владельцев недвижимости);

(для ведения бизнеса, инвесторов и владельцев недвижимости); гуманитарная (для уязвимых категорий и при особых индивидуальных обстоятельствах).

Что произошло на самом деле

Источником информации о новых условиях в большинстве публикаций указана статья "Греция разрешила украинцам переходить с временной защиты на другие виды вида на жительство", опубликованная на relocate.to 26 июля.

Но на самом деле эта возможность была предоставлена всем украинцам, находящимся под временной защитой, уже некоторое время назад. Законодательным основанием для этого механизма является закон № 5078/2023, принятый в конце 2023 года, а возможность подать заявление без визы D была закреплена еще в 2023–2024 годах.

О чём следует помнить беженцам

Поскольку греческое правительство продлило действие статуса временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, срок действия документов, выданных украинцам ранее (в 2023–2026 годах), будет автоматически продлен до этой даты. В миграционные органы необходимо обратиться только тем, кто планирует выезжать за пределы Греции.

Время, проведённое под временной защитой, не засчитывается в 5-летний стаж, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС. Отсчёт необходимого срока может начаться только после перехода на соответствующий тип ВНП.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Испании пошло по другому пути и разрешило учитывать годы, прожитые в стране со статусом временной защиты, в общем стаже для получения вида на постоянное проживание (ВПП). Это существенно упростит переход на постоянное проживание для многих украинских беженцев.

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