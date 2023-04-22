В ЕС заговорили о гибридном трибунале для Путина: в чем суть

Наиболее реалистичным сценарием привлечения к ответственности виновных в агрессии против Украины, в частности, российского диктатора Владимира Путина, будет "гибридный трибунал". Это означает, что международный процесс будет основываться на украинской юрисдикции.

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Об этом 21 апреля сообщил один из чиновников ЕС, пишет DW. Он уточнил, что для Евросоюза очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

"Трибунал будет служить политическому императиву, заключающемуся в привлечении к ответственности", – подчеркнул чиновник.

Издание напомнило, что предложение о создании специального суда для рассмотрения преступлений агрессии РФ против Украины было внесено Еврокомиссией в 2022 году. Рассматривались два варианта: специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, или "гибридный суд". Расследование международных преступлений, совершенных Россией, ведут Украина и еще 14 стран, входящих в ЕС. Для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН, поскольку за военные преступления отвечает высшее политическое и военное руководство страны, обладающее международным иммунитетом.

Напомним, ранее государственный департамент США поддержал создание специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины – интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины. Там считают, что это будет наиболее эффективным способом обеспечения ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений.

"Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной и другими странами мира, предоставлять ресурсы, обмениваться информацией с таким трибуналом для достижения всесторонней ответственности за международные преступления, совершаемые в Украине", – сказала представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС намерен обсудить с партнерами по G7 планы создания специального трибунала по преступлениям страны-агрессора России против Украины. Там стремятся привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию, которые нарушили Устав ООН.

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