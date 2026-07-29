"У Драпатого есть все возможности для реализации": Федоров рассказал о запланированной реформе мобилизации в Украине

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что его команда планировала представить реформу мобилизации ещё в июле, запустить её в августе, а уже в сентябре существенно изменить ситуацию с комплектованием Вооружённых сил. Он выразил надежду, что новое руководство продолжит реализацию этих наработок.

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Об этом Федоров рассказал в интервью украинскому медиа. Он подчеркнул, что реформа не ограничивалась лишь вопросами мобилизации.

Реформу планировали запустить уже в августе

По словам Федорова, у команды Министерства обороны был четкий график внедрения изменений.

Он рассказал, что реформу планировали представить в июле, начать ее реализацию в августе, а уже в сентябре ожидали заметного улучшения ситуации с комплектованием войск.

"Наша задача состояла в том, чтобы в июле уже представить реформу и запустить её в августе, чтобы к сентябрю у нас вообще не осталось этой проблемы. Вот такой был график", – сказал он.

Федоров также сообщил, что на день своего увольнения у него была запланирована встреча с ключевыми участниками процесса для согласования первых практических шагов реформы.

По его словам, речь шла, в частности, о подписании приказа об отказе от использования балаклав сотрудниками ТЦК, расширении применения камер фиксации и упорядочении работы территориальных центров комплектования.

"У меня на среду, на момент увольнения, была заранее запланирована встреча со всеми ключевыми стейкхолдерами по вопросу мобилизации для подписания приказа о снятии балаклав, по камерам, привести в порядок ТЦК, сделать шаг в реформе. Мы двигались по плану, – сказал Федоров.

Изменения должны были охватить не только мобилизацию

Экс-министр подчеркнул, что реформа не ограничивалась только вопросами мобилизации.

По его мнению, комплектование войск нужно рассматривать как часть комплексной трансформации системы военной службы. Прежде всего, по словам Федорова, необходимо создать понятные и справедливые условия для военнослужащих.

Среди ключевых изменений он назвал введение определенных сроков службы, новых контрактов, конкурентоспособной оплаты труда и возможностей для профессионального развития.

Федоров также отметил, что государство должно объяснять гражданам, что военная служба не ограничивается только боевыми должностями, ведь именно страх погибнуть часто становится причиной нежелания людей мобилизоваться.

Федоров о привлечении иностранцев в ВСУ

Отдельно бывший министр заявил, что одним из направлений укрепления Вооруженных сил может стать более активное привлечение иностранных граждан.

По его словам, в перспективе они могут составлять до 50% личного состава подразделений на передовой или среди штурмовых подразделений.

Также он напомнил о повышении выплат военнослужащим штурмовых подразделений и пехоты до 7 тысяч долларов, усовершенствовании механизма перевода военных в рамках корпусной системы и внедрении контрактной модели с определенными сроками службы.

В то же время Федоров признал, что его команда допустила ошибки в коммуникации реформы, поскольку, по его мнению, предложенные изменения нужно было вынести на широкое общественное обсуждение.

У Драпатого есть все возможности для реализации

Бывший министр выразил надежду, что работа над реформой продолжится уже под руководством нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Сейчас у Драпатого есть все возможности реализовать те асимметричные идеи по трансформации армии, которые мы начали. Теперь нужно довести решения до уровня нормативных актов внутри самой армии", — заявил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что его увольнение с должности не было связано с конфликтом с главнокомандующим Александром Сырским. По его словам, причиной могли стать изменения в сфере закупок и тендеров, которые вызвали недовольство у отдельных лиц.

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