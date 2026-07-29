Футболист сборной Испании после победы на ЧМ-2026 погулял с девушками на яхте и лишился невесты. Видео

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс, выигравший чемпионат мира 2026 года, оказался в центре внимания после публикации кадров с отдыха в Марбелье. Вскоре после появления видео стало известно, что футболист расстался со своей невестой Айньи Гарсией.

Видео дня

Как сообщает испанская программа De lunes a Viernes, игрока "Атлетика" заметили на яхте в компании нескольких девушек во время отпуска на курорте. При этом его возлюбленной рядом не было.

Практически одновременно Айньи Гарсия перестала быть подписчицей Уильямса в Instagram, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях. По данным журналиста Хави Ойоса, после двух лет отношений пара решила расстаться.

Ойос сообщил, что поговорил с людьми из ближайшего окружения бывших возлюбленных.

"Мне сказали, что они расстались мирно", - отметил журналист.

Он также подчеркнул, что причиной разрыва не стали измены или появление третьих лиц.

"Меня заверили, что не было ни измен, ни третьих лиц. Они хорошо относятся друг к другу, но любовь просто закончилась. Сейчас оба свободны", - сказал Ойос.

Ни Нико Уильямс, ни Айньи Гарсия пока публично не комментировали информацию о расставании. Еще во время чемпионата мира они появлялись вместе, поэтому эта новость стала неожиданностью для многих поклонников футболиста.

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