В ЕС хотят запретить въезд бывшим российским военным: Медведев в ответ пригрозил вторжением

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас 23 февраля в Брюсселе заявила, что Евросоюз работает над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил возможностью их въезда "без виз" – как в 1812 или 1945 годах.

Видео дня

Об этом Каллас сказала на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел ЕС 23 февраля. Она подчеркнула, что вместе с Еврокомиссией ведется работа, чтобы "потенциальные сотни тысяч бывших российских солдат" не попали в Шенгенскую зону.

"Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам", – заявила она.

Реакция Москвы

После этих слов Дмитрий Медведев опубликовал агрессивное сообщение в соцсети X, где резко отреагировал на инициативу ЕС. Он назвал Каллас "белокурой крысой" и заявил, что российские военные "могут войти без виз, если захотят – как в 1812 или 1945 годах".

Свое сообщение он завершил поздравлением с Днем защитника Отечества.

Заявление Медведева появилось в тот же день, когда в ЕС обсуждали новые санкционные шаги против России. И тон его, скажем так, был демонстративно агрессивным.

Что именно предлагают

Инициатива по ограничению въезда касается бывших военнослужащих РФ, которые могут представлять угрозу безопасности. По словам Каллас, Евросоюз также сокращает максимальную численность российской миссии при ЕС до 40 человек. Она подчеркнула, что ЕС "не будет терпеть злоупотребления дипломатическим статусом".

Кроме этого, министры иностранных дел обсудили усиление санкций и дополнительные шаги в ответ на полномасштабную войну России против Украины, четвертую годовщину которой будут отмечать 24 февраля. Каллас признала, что 20-й пакет санкций пока не согласован, однако работа над ним продолжается.

Напомним, ранее Каллас утверждала, что Россия должна продемонстрировать готовность к компромиссам на пути к мирному соглашению. Однако РФ затягивает переговоры, а кремлевский диктатор Путин не собирается завершать войну и не сделает этого до тех пор, пока будет иметь ресурс на боевые действия.

Как писал OBOZ.UA, несмотря на риски, связанные с этой непредсказуемостью, Каллас призвала Европу к единству. В таких условиях важно сконцентрироваться на решении насущных проблем, таких как полномасштабная война Российской Федерации против Украины, подчеркнула Каллас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!