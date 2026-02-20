"Россия должна пойти на уступки": в ЕС обвинили Москву в затягивании мирных переговоров

Как государство, начавшее войну, страна-агрессор Россия должна продемонстрировать готовность к компромиссам на пути к мирному соглашению. Вместо этого РФ затягивает переговоры, а кремлевский диктатор Путин не собирается завершать войну и не сделает этого до тех пор, пока будет иметь ресурс на боевые действия.

Видео дня

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она пообщалась с журналистами в Кракове во время пресс-конференции после встречи руководителей оборонных ведомств в формате Е5 (Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия).

"Переговоры в Женеве в очередной раз показали, что Россия не отступает от своих максималистских требований. По большинству показателей, война стала еще более жестокой для Украины за последний год. Россия затягивает переговоры, а не движется к миру", – отметила высокая представительница ЕС.

Каллас подчеркнула, что ответом Европы должно быть усиление поддержки Киева и одновременное увеличение давления на Кремль. Она напомнила о помощи ЕС в виде кредита на 90 миллиардов евро и работу над гарантиями безопасности, отметив, что для достижения длительного мира необходимы уступки именно со стороны агрессора.

Руководительница европейской дипломатии также сообщила, что уже в ближайшее время планируется принятие нового, 20-го пакета санкций против России.

"В следующий понедельник мы имеем целью принять пакет из 20 санкций против России. Санкции работают. Они серьезно вредят способности России вести войну. Москва не является непобедимой, ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большой нагрузкой. Но Путин не закончит эту войну, пока расходы не превысят выгоды, и в этом главное", – считает Кая Каллас.

Россия представляет серьезную угрозу Европе

Каллас обратила внимание на общую ситуацию с безопасностью, отметив, что Европа сталкивается с наибольшей неопределенностью за десятилетия: Россия остается главной угрозой, ситуация на Ближнем Востоке нестабильна, Китай является долгосрочным вызовом, а трансатлантические отношения переосмысливаются, поскольку Соединенные Штаты ожидают, что Европа возьмет на себя большую ответственность за собственную оборону.

Она подчеркнула, что укрепление оборонных возможностей Европы не является альтернативой НАТО, а наоборот – усиливает Альянс. Примером ответственного подхода Каллас назвала решение стран Е5 по развитию доступных систем противовоздушной обороны для защиты европейского неба.

Кроме того, дипломат сообщила о подготовке новой Европейской стратегии безопасности, которую она разрабатывает вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во время обсуждений в Кракове отдельное внимание уделили росту гибридных угроз со стороны России, пока ее войска остаются сосредоточенными в Украине. Речь идет о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками.

"Москва пытается ослабить Европу, не переступая порог открытой войны – от кибератак до саботажа и вторжений дронов", – подчеркнула Каллас.

В ответ европейские страны вводят санкции против причастных лиц, усиливают контроль за перемещением российских дипломатов, активизируют борьбу с "теневым флотом", разворачивают группы реагирования для партнеров в зоне риска, а также инвестируют в развитие беспилотных технологий и киберзащиты.

Как сообщал OBOZ.UA, новое ужесточение санкций ЕС против РФ хотят направить на иностранные порты, банки и морские услуги, чтобы резко уменьшить нефтяные доходы Кремля. При этом Италия, Венгрия, Греция, Мальта и Испания блокируют часть решений из-за якобы энергетической зависимости, рисков для портов и финансовых учреждений и отсутствия четкой поддержки со стороны США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!