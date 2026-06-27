"В дипломатии застой": Турция готова принять новые переговоры между Украиной и РФ

Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией, чтобы возобновить дипломатический процесс урегулирования войны. Анкара отмечает "застой" в дипломатии, хотя уверена, что завершение войны России против Украины должно произойти именно дипломатическим путем. Именно поэтому Турция уже предложила непосредственно сторонам вернуться к переговорам.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве. Глава МИД Турции также добавил, что тема российской войны против Украины будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре.

Что сказал Хакан Фидан

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара выступает за скорейшее завершение войны в Украине, но именно дипломатическим путем, "на основе международного права".

"Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наблюдается застой, боевые действия набирают обороты, и стороны сосредоточились на достижении военных успехов", – заявил Фидан.

Глава МИД Турции подчеркнул, что дипломатические усилия необходимо возобновить как можно скорее.

"В этом контексте хочу заявить мировой общественности – так же, как мы уже заявили сторонам, – что мы готовы вновь принять делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране", – сказал он.

Саммит НАТО

Также глава МИД Турции напомнил, что в Анкаре 7–8 июля состоится саммит НАТО. Фидан отметил, что война между Россией и Украиной напрямую касается членов Альянса и её влияние станет одной из ключевых тем саммита.

"Российско-украинская война, наряду с другими конфликтами, сформировала на политическом и стратегическом уровнях осознание необходимости оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности. Эта тема уже стала вопросом, имеющим стратегическое значение", – сказал Фидан.

Что предшествовало

Ранее Турция уже выступала площадкой для переговоров между украинской и российской сторонами, а также неоднократно заявляла о готовности содействовать дипломатическому урегулированию войны. Последние переговоры между Украиной и Россией в турецком Стамбуле проходили в июле прошлого года.

Однако их единственный результат – это договоренность об очередном обмене пленными, который уже состоялся.

Недавно федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина находится в сильной позиции на поле боя, поэтому России пора начать переговоры о замораживании линии фронта. Такое заявление он сделал 25 июня во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. Одновременно канцлер ФРГ подчеркнул, что"Россия не выиграет эту войну".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь представители российских властей прямо заявили, что не хотят вести переговоры с Украиной и планируют продолжать вооруженную агрессию. Москва придерживается своих первоначальных максималистских военных целей, которые равносильны капитуляции Украины.

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