Ультиматумы вместо мира: Кремль публично отверг любые компромиссы и переговоры с Украиной

Представители российской власти в очередной раз прямым текстом заявили, что не хотят вести переговоры с Украиной и планируют продолжать вооруженную агрессию. Москва привержена своим первоначальным максималистским военным целям, которые равносильны капитуляции Украины.

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Ультиматумы россиян сопровождались традиционными пропагандистскими нарративами о "духе Анкориджа" и "нелегитимности Зеленского". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Чего требуют оккупанты

Ряд высокопоставленных кремлевских чиновников подтвердили нежелание России вести прямые переговоры с Украиной и заявляют о приверженности своим первоначальным максималистским военным целям.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подтвердил свою уверенность в способности российских войск достичь всех военных целей на поле боя. Также украинофоб снова отверг легитимность Зеленского как президента Украины и в целом отверг прямой диалог с Украиной для прекращения войны.

В свою очерель министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова выслушать американских переговорщиков во время их следующего визита в Россию, но отметил, что Кремль не примет замораживание текущей линии фронта в качестве условия возобновления переговоров по Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявил, что Москва по-прежнему привержена планам мирного урегулирования, о которых якобы договорились США и Россия во время саммита на Аляске в августе 2025 года. При этом он напомнил, что Кремль не заинтересован в переговорах с Европейским союзом.

Что означает позиция Москвы

Российские официальные лица регулярно заявляли, что США и Россия достигли соглашения после американо-российских встреч на Аляске в августе 2025 года, несмотря на отсутствие публичных заявлений после саммита и подтверждения достижения какого-либо соглашения.

Кремль утверждает, что США и Россия достигли соглашения, чтобы продвигать нарратив о готовности России к переговорам и утверждать, что США не соблюдают условия соглашения.

Оккупанты регулярно пытались исключить европейских лидеров из участия в мирных переговорах и отклонил несколько украинских предложений о проведении встречи на высоком уровне. Регулярный отказ Кремля от проведения переговоров для обсуждения компромиссных мирных предложений свидетельствует о нежелании Москвы прекратить войну в Украине на каких-либо условиях, которые не означают полной капитуляции Киева и не удовлетворяют максималистские требования Кремля.

Напомним, путинский режим страны-агрессора России называет украинского президента Владимира Зеленского "террористом". Тем не менее, в Кремле жалуются, что в Украине нет других лиц, с которыми можно вести диалог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров пригрозил, что РФ и в дальнейшем будет наносить массированные удары по Украине. По его словам, это якобы реакция на украинские атаки и выполнение приказов российского руководства.

Ранее сообщалось, что отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

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