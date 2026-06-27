Тренер Магучих назвала основную проблему своей подопечной

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих одержала победу на турнире в Загребе с результатом 1,97 м, однако не смогла преодолеть высоту 2,01 м. По словам ее тренера Татьяны Степановой, главные трудности спортсменки сейчас связаны не с физической формой, а с техническими и психологическими аспектами.

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После победы на Мемориале Бориса Ханцековича наставница украинской легкоатлетки объяснила, почему Магучих лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,97 м и не справилась с последующим рубежом.

Степанова отметила, что за последнее время спортсменка заметно прибавила в силе и скорости, однако пока не может полностью реализовать этот потенциал во время выполнения прыжка.

"На тренировках она стала сильнее и быстрее, но пока нет нужного отталкивания вверх. Я думаю, потенциал очень большой. Нужно поработать над тем, чтобы она ментально поняла, что необходимо делать. Проблема не в готовности прыгать, а в том, что сейчас происходит у нее в голове", – рассказала тренер в комментарии "Суспільне Спорт".

По словам специалиста, даже после рекордных достижений спортсменам приходится заново набирать форму и возвращать привычные ощущения с началом каждого нового сезона. Степанова подчеркнула, что Магучих находится в хороших физических кондициях, а попытка на 1,97 м показала высокий уровень готовности.

Татьяна Владимировна также выразила уверенность, что в ближайшие месяцы украинская прыгунья сможет вернуть оптимальные технические ощущения во время отталкивания.

"Она добавила в скорости и силе. Думаю, к сентябрю это даст хороший эффект. Затем она снова поймает ощущение, как нужно лететь и правильно работать стопой при отталкивании. Сейчас этот элемент немного теряется, но я думаю, что все будет хорошо", – отметила Степанова.

Отдельно наставница прокомментировала жалобы некоторых участниц соревнований на особенности сектора для разбега в Загребе. По ее словам, для Магучих условия не стали проблемой и не повлияли на итоговый результат.

Следующим стартом для украинской легкоатлетки станет чемпионат Украины во Львове, который пройдет 10–12 июля. Для Магучих это будет первое выступление на национальном первенстве за последние пять лет.

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