Украина занимает сильную позицию на поле боя: Мерц призвал Россию начать переговоры

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в настоящее время занимает сильную позицию на поле боя, а России пора начать переговоры о замораживании линии фронта. Такое заявление он сделал 25 июня во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

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О заявлении канцлера сообщил телеканал FREEДOM, который освещал ход мероприятия.

Во время своего выступления Мерц подчеркнул:"Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима. Наша решимость оказывать давление на Россию уже подорвала российскую экономику. И мы посылаем России четкий сигнал: пришло время начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства".

Позиция Берлина

По словам канцлера, поддержка Украины остается для Германии "непоколебимым обязательством". Он подчеркнул, что Европа продолжает поддерживать Киев, а санкционное давление уже сказывается на российской экономике.

Мерц также заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне. По его мнению, именно сейчас существуют предпосылки для начала переговорного процесса, который должен привести к замораживанию линии фронта и прекращению боевых действий.

В то же время предыдущие переговоры, проходившие при посредничестве США, не дали результата. Ведущие европейские государства в настоящее время ищут формат, который позволил бы им присоединиться к переговорному процессу. Москва, со своей стороны, продолжает настаивать на максималистских требованиях в отношении Украины и отказывается вести переговоры с участием европейских стран.

Заявления союзников

Накануне Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026) в Гданьске заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи Джереми Левин также заявил, что Украина в настоящее время побеждает в войне.

По его словам, украинским силам удалось изменить динамику боевых действий, а Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на российские войска. Левин отдельно отметил эффективность ударов по российской инфраструктуре на территории РФ.

Представитель Государственного департамента США назвал нынешний этап войны чрезвычайно важным для ее дальнейшего хода. Кроме того, он сообщил, что в Вашингтоне рассматривают возможность дальнейшего усиления санкционного давления на российский нефтяной сектор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявил, что в будущем Украина станет частью Европейского Союза, однако это произойдет в отдаленной перспективе. Германия поддерживает будущее членство Украины в ЕС, но подчеркивает необходимость постепенного продвижения к этой цели.

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