Как сложилась судьба юного Скайуокера из "Звездных войн", который избегает публичности после диагностики шизофрении

Легендарная медиафраншиза "Звездные войны" на протяжении многих лет остается проектом номер один среди киноманов, однако на жизнь актера Джейка Ллойда она наложила "черный след". В 1999 году артист, которому тогда было всего девять лет, получил роль юного Энакина Скайуокера, которая не только не открыла ему путь к карьерному успеху, но и стала причиной серьезного психического расстройства – шизофрении. Чтобы побороть болезнь, он начал лечение, которое завершит уже этим летом.

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Джейк Ллойд чувствует себя намного лучше и рад, что наконец-то может двигаться вперед, более того, уже строит довольно грандиозные планы на будущее. Он хочет реализоваться в сфере киберспорта. О том, как сейчас живет актер из "Звездных войн", рассказал таблоид Daily Star.

После завершения карьеры в 2001 году Джейк Ллойд почти полностью исчез из публичного пространства, однако весной этого года решился дать редкое интервью эксперту по вселенной "Звездных войн". Более того, исполнитель роли юного Скайуокера даже согласился пообщаться по видеосвязи, благодаря чему можно увидеть кардинальные изменения в его внешности. Актер отпустил бороду, имеет значительно более темные волосы, и в целом он стал гораздо мужественнее.

Изменилось и внутреннее состояние Джейка Ллойда. Как рассказал юный Энакин Скайуокер из "Звездных войн", благодаря терапии он может общаться с окружающими здоровым, конструктивным образом. Но все же шизофрению невозможно преодолеть полностью, поэтому, учитывая пережитый опыт, он решил попробовать себя в киберспорте.

"Это кажется наиболее уместным, учитывая мой опыт и любые перспективы на будущее. Я действительно очень увлечен этим", – отметил актер.

Напомним, что первые признаки шизофрении у Джейка Ллойда начали появляться еще во время учебы в средних классах школы. Как рассказывала мама актера, он не осознавал, находится ли он в этой реальности или в другом измерении. Ллойд также слышал "голоса", а его состояние усугубляли издевательства сверстников, которые намеренно имитировали звуки светового меча.

О своем диагнозе звезда франшизы узнал в 2008 году, но тогда категорически отказывался принимать лекарства. Это в конечном итоге привело к тому, что его арестовала полиция за несколько нарушений правил дорожного движения. Джейка Ллойда перевели в психиатрическую больницу, где он начал бороться с шизофренией.

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