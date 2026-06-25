Украине пообещают миллиарды на оружие: в Politico узнали ключевые тезисы итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре

На саммите НАТО в Анкаре союзники, как ожидается,обязуются выделить средства на новые контракты по производству вооружений в Европе и, в частности, десятки миллиардов евро для дальнейшей военной поддержки Украины. Также в совместной итоговой декларации страны Альянса подтвердят приверженность статье №5 о взаимной обороне, а страну-агрессора Россию назовут "долгосрочной угрозой" для блока.

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В целом совместное заявление, как и в прошлом году, будет кратким. Об этом изданию Politico рассказали сразу пять дипломатов из разных стран блока.

Сколько предлагается Украине

По словам источников издания, в проекте итоговой декларации союзники по НАТО обязуются выделить Украине 70 млрд евро (это 79,6 млрд долларов США, или 3,5 триллиона гривен по текущему курсу, – OBOZ.UA) исключительно на военную поддержку нашего государства. Причем в тексте декларации, по крайней мере пока что, фигурирует обещание "эквивалентной суммы" и в следующем году.

"Пока что" потому, что в настоящее время послы стран НАТО обсуждают детали декларации, "которые могут меняться до последней минуты", отмечают в Politico.

Напомним, что подписание и объявление декларации состоятся в столице Турции Анкаре в последний день саммита, 8 июля.

Издание добавило, что в выделении указанной суммы на помощь Украине США участвовать не будут.

Что ещё будет в декларации

В итоговой декларации саммита отдельный акцент будет сделан на том, что европейские страны обязуются принимать более активное участие в обороне континента. В первую очередь – инвестициями в дальнобойные ракетные ударные комплексы, системы ПВО и беспилотники, подчеркнули дипломаты. Издание отмечает, что сосредоточение внимания саммита на наращивании производства оружия в рамках НАТО "отражает вызов, заключающийся в том, чтобы европейская промышленность отказалась от дорогостоящего оружия в пользу быстрого массового производства".

Что же касается вооружения Европы, точная сумма будущих оборонных контрактов в декларации пока не определена, отмечает Politico. Часть соглашений о закупках, вероятно, будет предварительно согласована или переформатирована из уже существующих программ.

Один из источников издания заявил, что поддержка Украины "вероятно, станет самым спорным вопросом", однако другой высокопоставленный дипломат отметил, что в целом переговоры по проекту декларации "идут гладко".

США и война с Ираном

Как отмечает издание, сразу несколько европейских политиков выразили опасения, что США будут пытаться сделать"главной темой встречи в Анкаре возобновление работы Ормузского пролива".

Так или иначе, в проекте итоговой декларации уже содержится призыв союзников к Ирану "поддерживать свободу судоходства в этой критически важной торговой артерии". Также в тексте документа отмечается, что Иран не должен получить/создать ядерное оружие. Таким образом союзники будут пытаться умаслить американского президента Дональда Трампа "несмотря на сильный внутренний раскол из-за войны на Ближнем Востоке", цитирует Politico свои источники.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже встретился с Трампом – как раз с целью смягчить гнев президента США, который считает, что страны Альянса не желают помогать в войне против Ирана. В частности, Рютте стремился найти подход к нынешнему американскому лидеру с помощью похвалы и наглядных материалов, чтобы показать, каких результатов глава Белого дома может достичь.

Напомним, как недавно Дональд Трамп переоценил позиции Украины в войне с Россией.

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