В 'Укрзалізниці' появились новые вагоны со столиками для верхних полок: как они выглядят

"Укрзалізниця" использует новые пассажирские вагоны, изготовленные в Украине. Новыми вагонами могут воспользоваться пассажиры поезда №29/30 Киев-Ужгород. В купе есть розетки, столики для пассажиров верхних полок, кнопки вызова проводника и современное освещение.

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Об этом сообщает УЗ. "Учитывая нашу модель максимально интенсивного использования подвижного состава, эти же вагоны сегодня сразу отправятся в рейс №4/3 Ужгород - Днепр", – говорится в сообщении.

Вагоны оснащены аккумуляторными батареями повышенной ёмкости, благодаря которым кондиционеры работают во время длительных стоянок в жару. Также в купе есть

розетки,

столики для пассажиров верхних полок,

кнопки вызова проводника.

новое освещение.

Туалеты оборудованы пеленальными столиками и детскими сиденьями.

Всего с начала года "Укрзалізниця" получила уже 18 новых пассажирских вагонов. Это важное пополнение парка в условиях высокого спроса на перевозки и дефицита подвижного состава.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" совместно с молдавскими железнодорожниками организует тестовый рейс до станции Ревака, расположенной недалеко от международного аэропорта Кишинева.13 апреля маршрут поезда № 351 Киев – Кишинев будет продлен до Реваки. Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта.

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