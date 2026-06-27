Трамп скептичен по отношению к Путину и допускал отказ от "Анкориджа" – медиа

Президент США Дональд Трамп якобы выразил разочарование из-за кремлевского диктатора Владимира Путина. Это произошло во время саммита "Группы семи", который прошел 15–17 июня в городе Эвиан-ле-Бен (Франция).

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Подробностями поделилось издание Axios. Оно ссылается на информацию от двух чиновников, присутствовавших на встрече "Большой семерки".

Вашингтон рассматривает дополнительное давления на Москву?

Как известно, на саммите G7 глава Белого дома провел личные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего заявил, что Украина сейчас "достаточно хорошо справляется" в полномасштабной войне.

Источники утверждают, что непублично Трамп якобы выразил разочарование Путиным и намекнул, что может отказаться от так называемых Анкориджских договоренностей. Речь идет о встрече лидеров на Аляске (а именно в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон) 15 августа 2025 года.

Никаких официальных соглашений между Трампом и Путиным по Украине тогда принято не было, но СМИ заявляют, что они якобы обсуждали требование России контролировать украинский Донбасс – включая территории, которые российской армии так и не удалось оккупировать.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он на самом деле что-то с этим сделает", – сказал один чиновник Axios о том, что происходило на саммите "Большой семерки" вне камер.

В издании отметили успех украинской кампании по нанесению дальнобойных ударов по РФ. Это нарушило баланс на поле боя и впервые за все годы донесло до некоторых россиян осознание войны.

Впрочем, дипломатия под руководством США зашла в тупик. Неясно, могут ли действия Сил обороны, в частности дроновые удары по России, придать новый импульс мирным переговорам.

Как писал OBOZ.UA:

– По информации медиа, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского действовать более решительно в вопросе противодействия России.

– Также источники утверждают, что американский президент положительно оценил последние удары ВСУ по целям на территории России. Мол, глава Белого дома был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" результатами украинской кампании.

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