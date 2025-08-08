"Это не вопрос доверия": в Госдепе объяснили потенциальную встречу Трампа с Путиным необходимостью действовать

Потенциальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным следует рассматривать не как проявление доверия, а как стремление достичь конкретных результатов. Ожидается, что это поможет прекратить войну в Украине и достичь мирного урегулирования.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт во время пресс-брифинга в Вашингтоне 7 июня. По его словам, глава Белого дома четко выражал разочарование действиями России в последние недели и подчеркивал необходимость реальных шагов, а не только громких заявлений.

"Это не вопрос доверия, это вопрос действий. Президент описал то, насколько он разочарован действиями, которые мы видели со стороны России в течение последних недель. Он говорил о необходимости увидеть действия, а не только слова", – сказал Пиготт.

Он напомнил, что с начала работы нынешней администрации США последовательно поддерживают дипломатические усилия, направленные на достижение мира, прекращение войны и убийств, в частности путем диалога. Чиновник подчеркнул, что такой подход сохраняется, и ключом для достижения решения являются дипломатические переговоры.

"Поэтому дело не в доверии, а в действиях, и в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь в стремлении к миру и довести эту войну до конца", – подчеркнул представитель Госдепа.

При этом Вашингтон постоянно координирует действия с европейскими партнерами и Украиной, а Трамп, по его словам, ожидает большей активности от союзников в Европе на многих направлениях. Пиготт подчеркнул, что конечной целью США остается завершение конфликта между Россией и Украиной, посадка сторон за стол переговоров, прекращение огня, а также достижение длительного и прочного мира.

В то же время, по словам Пиготта, в расписании госсекретаря Марко Рубио пока нет запланированных встреч с украинским или российским руководством.

Представитель Госдепа также воздержался от комментариев относительно возможного введения санкций и новых тарифов против России и ее партнеров 8 августа, когда истекает срок ультиматума Трампа о прекращении боевых действий.

Что предшествовало

В среду, 6 августа, спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел в Москве встречу с представителями Кремля. Трамп назвал ее "очень продуктивной" и заявил, что в ближайшее время возможно проведение совместной встречи между ним, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 августа в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждал, что встреча пройдет в ближайшие дни, и стороны уже начали ее подготовку. Место проведения встречи, по его словам, согласовано, и о нем объявят несколько позже.

Впоследствии телеканал ABC News и издание New York Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что Вашингтон не подтверждал информацию Кремля о достижении договоренности с Белым домом о месте встречи Путина и Трампа. Также издания писали, что встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Зеленским.

