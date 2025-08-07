"Место согласовано": в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили его сроки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время проведут встречу. Стоит отметить, что место встречи политиков уже согласовано, однако его пока не оглашают публично.

На данном этапе Вашингтон и Москва уже приступили к проработке встречи двух лидеров. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Что известно на данный момент

По информации представителя Кремля, место проведения встречи американского президента с российским диктатором согласовано, о нем объявят несколько позже. При этом Ушаков утверждает, что встреча пройдет в ближайшие дни, сейчас стороны приступили к ее подготовке.

Накануне президент США также говорил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время. Заявления об этом прозвучали после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ.

Где может пройти встреча

Белый дом не называл конкретное место встречи, однако по данным СМИ, речь идет как минимум о четырех разных локациях. В контексте российско-американских переговоров и организации встречи на уровне лидеров ранее упоминались Турция, Швейцария, Саудовская Аравия или какая-либо другая страна Ближнего Востока.

Также в сети фигурировала информация о том, что после двухсторонней встречи лидеров РФ и США может состоятся встреча на уровне трех лидеров – президента Украины Владимира Зеленского, президента США и российского диктатора.

Что предшествовало

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ. Представитель Белого дома встречался, в частности, с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После этого последовал ряд заявлений о "прогрессе" в российско-американских отношениях. Более того, звучали предположения, что в скором времени президент США Дональд Трамп встретится с Путиным, а после этого будет организована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии Трампа и Путина.

В то же время Зеленский анонсировал телефонные переговоры в течение дня 7 августа, которые будут посвящены прекращению российско-украинской войны. Глава государства подчеркнул, что эти контакты необходимы для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах.

Напомним, после встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила с участием европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Трампом он и европейские лидеры обсудили "то, что было озвучено в Москве". Глава государства подчеркнул, что общая позиция Украины вместе с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться, и это должно быть честное завершение надежным и длительный миром.

