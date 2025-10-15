В 2026 году Украина сможет производить 20 млн дронов: Шмыгаль назвал важное условие
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2026 году Украина сможет наладить производство до 20 миллионов беспилотников. Для этого необходима финансовая поддержка международных партнеров.
Об этом чиновник сказал после 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в среду, 15 октября. По его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет все технические возможности для масштабного производства, но нуждается во внешнем финансировании.
Украина сможет производить 20 млн дронов
Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже имеет проверенные в боях технологии и быстрые решения в сфере беспилотников.
"Наш следующий приоритет – оборонпром Украины До 2026-го мы сможем производить 20 млн дронов, если партнеры профинансируют. Есть эффективные, быстрые и проверенные в боях решения. Спасибо Британии за сотрудничество с дронами-перехватчиками и 85 тысяч дронов в этом году", – отметил Шмыгаль.
На своей Facebook-странице министр обороны уточнил, что речь идет о FPV, ISR и других дронах, если партнеры предоставят необходимое финансирование.
Подписаны меморандумы с Германией и Польшей
Во время "Рамштайн" Украина подписала важный меморандум с Германией об оборонном сотрудничестве. Министр поблагодарил своего немецкого коллегу Бориса Писториуса за поддержку и конкретные шаги, направленные против российской агрессии и для "арсенала демократии".
Также в этот день был подписан меморандум об обучении украинских бригад в Польше, что позволит укрепить обороноспособность Украины и приблизить справедливый мир.
"Мы подписали меморандум о Северо-Балтийской инициативе по обеспечению обучением и оснащением Украины на уровне бригады на территории Польши. Эта инициатива укрепит оборонный потенциал Украины и будет способствовать приближению справедливого мира", – отметил Шмыгаль.
Скандинавско-Балтийская инициатива
Шмыгаль сообщил, что Украина и страны Северной Европы начинают Скандинавско-Балтийскую инициативу по подготовке и оснащению украинских воинов. После заседания "Рамштайн" министр обороны Украины вместе с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком подписал соответствующий Меморандум о взаимопонимании.
К инициативе в целом присоединятся Украина и девять стран Севера и Балтии: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.
Целью этого соглашения является создание совместной структуры поддержки Украины через подготовку и оснащение украинских военных в рамках международной операции "Легио".
Инициатива предусматривает:
- проведение обучения украинских военных инструкторами стран-партнеров;
- оснащение различных украинских подразделений вооружением в объемах эквивалентных размерам бригады;
- подготовку на территории Польши;
- укрепление партнерства Украины со странами Скандинавии и Балтии в сфере безопасности и обороны.
Шмыгаль поблагодарил страны Севера и Балтии за солидарность и последовательную, мощную поддержку, а также Норвегию – за помощь и готовность развивать наше сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, 19 стран заявили о готовности предоставить новые пакеты военной помощи. Киев может получить уникальное летальное и нелетальное оружие, включая системы противовоздушной обороны.
При этом более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.
